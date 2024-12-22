На юго-востоке Москвы легковушка сбила двух пешеходов, уходя от ДТП
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил двух человек на тротуаре
Кадр с места ДТП в Москве, где легковушка сбила пешеходов. Обложка © Telegram / Бирюлёво | Восточное • Западное
Автомобиль сбил двух пешеходов, выехав на тротуар на юго-востоке Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России, ДТП произошло на Бирюлёвской улице.
В результате аварии пострадали два человека, информация об их состоянии уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы города, которые занимаются выяснением обстоятельств случившегося. По данным агентства «Москва», виновник ДТП выехал на тротуар, пытаясь предотвратить столкновение с другим автомобилем.
Ранее Life.ru сообщал, что 13 человек пострадали в ДТП с участием четырёх легковушек в Ивановской области. В больницу доставили 11 получивших травмы.