13 человек пострадали в ДТП с участием четырёх легковушек в Ивановской области

В селе Пригородное Ивановской области произошло столкновение четырёх легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали 13 человек, среди которых трое детей. В больницу доставили 11 получивших травмы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

«На месте работают шесть специалистов и две единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств ДТП. В МЧС сообщают, что на дорогах города Иваново и Ивановской области ожидается гололедица, местами сильная.