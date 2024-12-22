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22 декабря, 14:36

13 человек пострадали в ДТП с участием четырёх легковушек в Ивановской области

Последствия ДТП, где пострадали 13 человек. Обложка © Telegram / МЧС Ивановской области

Последствия ДТП, где пострадали 13 человек. Обложка © Telegram / МЧС Ивановской области

В селе Пригородное Ивановской области произошло столкновение четырёх легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали 13 человек, среди которых трое детей. В больницу доставили 11 получивших травмы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

«На месте работают шесть специалистов и две единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств ДТП. В МЧС сообщают, что на дорогах города Иваново и Ивановской области ожидается гололедица, местами сильная.

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Мария Любицкая
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