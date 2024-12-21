Семь человек погибли в страшном ДТП с микроавтобуса в ЛНР

В результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Антрацитовском муниципальном округе ЛНР погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СУ СК России по региону.

«Вечером на трассе Должанский — Киев, в районе Дьяково, Антрацитовского муниципального округа, произошло ДТП с участием микроавтобуса и авто. Погибли семь человек, среди которых оба водителя», — говорится в сообщении ведомства.