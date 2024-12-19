Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 19:14

«Просто судьба»: Мать модели Светланы Савицкой раскрыла личность виновного в смерти её дочери

Модель Светлану Савицкую сбил 20-летний пожарный, сидевший за рулём Audi

Светлана Савицкая. Фото © VK / ssaavvvaaa

Светлана Савицкая. Фото © VK / ssaavvvaaa

Мать Светланы Савицкой, которая погибла в страшном ДТП в Париже, рассказала, кто стал виновником смерти российской модели. По словам женщины, её дочь сбил 20-летний пожарный, чей автомобиль Audi занесло на повороте. Об этом Наталья рассказала в беседе с изданием «Газета.ru».

«По бизнесу была встреча. Она просто прошлась промять ноги после переговоров, хотела побыть в одиночестве. Он (виновник аварии. — Прим. Life.ru.) по профессии пожарный. Ему 20 лет, на Audi. Его авто оказалось на встречке и ещё дальше. 90 градусов поворот резкий. Вынесло на повороте», — рассказала мать погибшей.

По её словам, молодой человек сразу же вышел из автомобиля, чтобы оказать пострадавшей первую помощь. Водитель выглядел «нормальным» и не пытался скрыться с места ДТП. Его задержали и отправили на допрос.

«Он был абсолютно нормальный, следов никаких вредных привычек нет. Его задержали, ведут расследование. Просто судьба. В одну точку всё сошлось как-то. Обещают в понедельник в 2 часа ночи [доставить тело в Россию]», — добавила женщина.

Один из богатейших испанцев погиб, рухнув в ущелье со 150 метров на глазах у родных
Один из богатейших испанцев погиб, рухнув в ущелье со 150 метров на глазах у родных

О смерти модели стало известно 19 декабря. Подруга Светланы ранее поделилась подробностями: два автомобиля ехали навстречу друг другу. Один из них неожиданно маневрировал и сбил пешехода, которым оказалась Савицкая. В социальных сетях родственники сообщили, что прощание пройдёт 23 декабря в 11:00 на Троекуровском кладбище в Москве.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Франция
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar