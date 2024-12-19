«Просто судьба»: Мать модели Светланы Савицкой раскрыла личность виновного в смерти её дочери

Мать Светланы Савицкой, которая погибла в страшном ДТП в Париже, рассказала, кто стал виновником смерти российской модели. По словам женщины, её дочь сбил 20-летний пожарный, чей автомобиль Audi занесло на повороте. Об этом Наталья рассказала в беседе с изданием «Газета.ru».

«По бизнесу была встреча. Она просто прошлась промять ноги после переговоров, хотела побыть в одиночестве. Он (виновник аварии. — Прим. Life.ru.) по профессии пожарный. Ему 20 лет, на Audi. Его авто оказалось на встречке и ещё дальше. 90 градусов поворот резкий. Вынесло на повороте», — рассказала мать погибшей.

По её словам, молодой человек сразу же вышел из автомобиля, чтобы оказать пострадавшей первую помощь. Водитель выглядел «нормальным» и не пытался скрыться с места ДТП. Его задержали и отправили на допрос.

«Он был абсолютно нормальный, следов никаких вредных привычек нет. Его задержали, ведут расследование. Просто судьба. В одну точку всё сошлось как-то. Обещают в понедельник в 2 часа ночи [доставить тело в Россию]», — добавила женщина.