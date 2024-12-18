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18 декабря, 08:03

Автобус сбил детей на пешеходном переходе в Красноярске, младшему — всего 3 года

Сегодня утром в Красноярске 57-летний водитель маршрутного автобуса врезался в двух несовершеннолетних пешеходов. Одному из пострадавших 17 лет, второму — всего три года, сообщает УМВД по Красноярскому краю в Телеграм-канале.

ДТП в Красноярске. Видео © Telegram / МВД 24

Дети хотели пересечь проезжую часть, двигаясь по пешеходному переходу без светофора. В результате ДТП они оба с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. На месте аварии продолжают работать инспекторы ДПС и следователи. Выясняются детали произошедшего.

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Telegram / МВД 24

Владимир Озеров
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