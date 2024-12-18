Автобус сбил детей на пешеходном переходе в Красноярске, младшему — всего 3 года
Сегодня утром в Красноярске 57-летний водитель маршрутного автобуса врезался в двух несовершеннолетних пешеходов. Одному из пострадавших 17 лет, второму — всего три года, сообщает УМВД по Красноярскому краю в Телеграм-канале.
ДТП в Красноярске. Видео © Telegram / МВД 24
Дети хотели пересечь проезжую часть, двигаясь по пешеходному переходу без светофора. В результате ДТП они оба с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. На месте аварии продолжают работать инспекторы ДПС и следователи. Выясняются детали произошедшего.
Ранее в Ульяновской области произошла страшная авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в ходе которой погибли пять человек. Водитель легковушки, не справившись с управлением, выехал на встречку, откуда на него гнал МАЗ.
Telegram / МВД 24