Пять человек стали жертвами страшного ДТП под Ульяновском

Под Ульяновском случилось ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика МАЗ. Пять человек погибли. Об этом доложила пресс-служба полиции региона.

"Сегодня <...> в Засвияжском районе г. Ульяновска, по предварительной информации, водитель автомашины «Шевроле Кобальт» не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомашиной МАЗ», — говорится в сообщении.

Трагедия унесла жизни пяти человек, которые находились в легковом автомобиле. Шофёр грузовика был доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.