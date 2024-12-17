Пять человек стали жертвами страшного ДТП под Ульяновском
Пять человек погибли в ДТП с легковушкой и МАЗом в Ульяновской области
Шевроле Кобалт после ДТП под Ульяновском. Обложка © Telegram / Ульяновская полиция
Под Ульяновском случилось ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика МАЗ. Пять человек погибли. Об этом доложила пресс-служба полиции региона.
"Сегодня <...> в Засвияжском районе г. Ульяновска, по предварительной информации, водитель автомашины «Шевроле Кобальт» не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомашиной МАЗ», — говорится в сообщении.
Трагедия унесла жизни пяти человек, которые находились в легковом автомобиле. Шофёр грузовика был доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.
Недавно пассажирский автобус съехал на обочину и перевернулся на 426-м километре трассы «Могойтуй ‒ Сретенск ‒ Олочи» в Забайкальском крае. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Погибли два вахтовика.