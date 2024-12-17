Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 декабря, 07:04

Пять человек стали жертвами страшного ДТП под Ульяновском

Пять человек погибли в ДТП с легковушкой и МАЗом в Ульяновской области

Шевроле Кобалт после ДТП под Ульяновском. Обложка © Telegram / Ульяновская полиция

Шевроле Кобалт после ДТП под Ульяновском. Обложка © Telegram / Ульяновская полиция

Под Ульяновском случилось ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика МАЗ. Пять человек погибли. Об этом доложила пресс-служба полиции региона.

"Сегодня <...> в Засвияжском районе г. Ульяновска, по предварительной информации, водитель автомашины «Шевроле Кобальт» не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомашиной МАЗ», — говорится в сообщении.

Трагедия унесла жизни пяти человек, которые находились в легковом автомобиле. Шофёр грузовика был доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Осторожно, жёсткие кадры: Life.ru публикует видео с моментом наезда пьяной женщины на ребёнка в Москве
Осторожно, жёсткие кадры: Life.ru публикует видео с моментом наезда пьяной женщины на ребёнка в Москве

Недавно пассажирский автобус съехал на обочину и перевернулся на 426-м километре трассы «Могойтуй ‒ Сретенск ‒ Олочи» в Забайкальском крае. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Погибли два вахтовика.

Николай Рюмин
  • Новости
  • МВД РФ
  • гаи
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ульяновская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar