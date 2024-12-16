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16 декабря, 15:04

Осторожно, жёсткие кадры: Life.ru публикует видео с моментом наезда пьяной женщины на ребёнка в Москве

Появилось видео смертельного ДТП в Москве, где пьяная женщина сбила мальчика

В распоряжении телеграм-канала SHOT появились страшные кадры смертельного ДТП в Новой Москве. На них видно, как пьяная Наталья Сорокина на Porsche сбивает 9-летнего мальчика и его няню.

Страшные кадры ДТП в Новой Москве. Видео © Telegram / SHOT

Бывший супруг женщины забрал к себе их общих детей и заявил, что не будет пытаться отмазать экс-жену. Лечение от алкогольной зависимости она начнёт прямо в колонии.

Напомним, что 14 декабря Сорокина выехала на тротуар и сбила девятилетнего ребёнка и его няню. Мальчик скончался в больнице от полученных травм, а няня продолжает лечение в медицинском учреждении. 49-летняя женщина села пьяной за руль из-за того, что тяжело переживала смерть отца, который скончался от онкологии. Щербинский городской суд отправил Сорокину на два месяца — до 14 февраля — в СИЗО. Свою вину она признала.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Алена Пенчугина
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