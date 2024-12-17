Автобус перевернулся в Забайкалье и отправил на тот свет двух вахтовиков
Два вахтовика погибли в ДТП с автобусом в Забайкальском крае
Слетевший с дороги автобус. Обложка © Telegram / Прокуратура Забайкальского края
Пассажирский автобус съехал на обочину и перевернулся на 426-м километре трассы «Могойтуй ‒ Сретенск ‒ Олочи» в Забайкальском крае. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
«В результате аварии два человека погибли на месте, ещё трое пассажиров были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи», — сообщил начальник отделения ГАИ МО МВД России «Газимуро-Заводский» Сергей Уваровский.
В Забайкальском крае перевернулся автобус с людьми. Видео © Telegram / Полиция Забайкалья
На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГАИ, которые устанавливают обстоятельства происшествия. Также собственную проверку проводит местная прокуратура. Там уточнили, что автобус перевозил вахтовиков.
Ранее крупное ДТП произошло на трассе «М-4 Дон» – Домодедово. Участниками аварии стали сразу 20 машин, некоторые из них от силы столкновения превратились в металлолом.