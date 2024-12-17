Автобус перевернулся в Забайкалье и отправил на тот свет двух вахтовиков

Пассажирский автобус съехал на обочину и перевернулся на 426-м километре трассы «Могойтуй ‒ Сретенск ‒ Олочи» в Забайкальском крае. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

«В результате аварии два человека погибли на месте, ещё трое пассажиров были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи», — сообщил начальник отделения ГАИ МО МВД России «Газимуро-Заводский» Сергей Уваровский.

В Забайкальском крае перевернулся автобус с людьми. Видео © Telegram / Полиция Забайкалья

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГАИ, которые устанавливают обстоятельства происшествия. Также собственную проверку проводит местная прокуратура. Там уточнили, что автобус перевозил вахтовиков.