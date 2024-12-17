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Регион
17 декабря, 03:37

Автобус перевернулся в Забайкалье и отправил на тот свет двух вахтовиков

Два вахтовика погибли в ДТП с автобусом в Забайкальском крае

Слетевший с дороги автобус. Обложка © Telegram / Прокуратура Забайкальского края

Слетевший с дороги автобус. Обложка © Telegram / Прокуратура Забайкальского края

Пассажирский автобус съехал на обочину и перевернулся на 426-м километре трассы «Могойтуй ‒ Сретенск ‒ Олочи» в Забайкальском крае. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

«В результате аварии два человека погибли на месте, ещё трое пассажиров были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи», — сообщил начальник отделения ГАИ МО МВД России «Газимуро-Заводский» Сергей Уваровский.

В Забайкальском крае перевернулся автобус с людьми. Видео © Telegram / Полиция Забайкалья

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГАИ, которые устанавливают обстоятельства происшествия. Также собственную проверку проводит местная прокуратура. Там уточнили, что автобус перевозил вахтовиков.

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Анатолий Цейко
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