Подросток угнал «Тойоту» в Иркутской области, но не успел далеко уехать

В Иркутской области было возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который выпивал с другом и угнал автомобиль из частного гаража. В местное отделение полиции поступило заявление от 56-летней женщины, сообщившей о пропаже машины марки «Тойота Карина». Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По информации правоохранителей, юноша ранее не раз попадал в поле зрения полиции. Он в вечернее время перелез через ограждения ворот, проник в гараж потерпевшей, завёл автомобиль, ключи от которого лежали на пассажирском сиденье, и уехал. Однако его поездка не длилась долго — через несколько сотен метров подросток не справился с управлением, в результате чего автомобиль попал в ДТП. После аварии он оставил транспортное средство на месте происшествия.

Признание подростка в содеянном. Видео © Telegram / МВД38

По словам подозреваемого, его действия были следствием импульсивного желания «приключений» после употребления спиртных напитков с другом. При этом подробности самого угона он не смог вспомнить.

На основании собранных доказательств против несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Санкции по этой статье предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним. Кроме того, законный представитель подростка был привлечён к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, предусмотренные статьей 5.35 части 1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.