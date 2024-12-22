На юге Москвы произошло массовое ДТП с автобусом и КамАЗом, есть пострадавшие

На юге Москвы произошла серьёзная авария. Предварительно, в ДТП попали автобус, пожарная машина и три легковых автомобиля. На месте работают несколько расчётов МЧС и не менее восьми машин скорой помощи. По данным SHOT, к месту массовой аварии также приехали психологи.

Кадры с места массового ДТП на юге Москвы. Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным, ДТП произошло на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. В Госавтоинспекции столицы сообщили, что водитель автомобиля КамАЗ проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом и тремя машинами. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. На данный момент известно о 10 пострадавших, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.