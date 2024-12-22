На юге Москвы произошло массовое ДТП с автобусом и КамАЗом, есть пострадавшие
SHOT: Массовая авария с автобусом произошла в Москве, пострадали 10 человек
На юге Москвы произошла серьёзная авария. Предварительно, в ДТП попали автобус, пожарная машина и три легковых автомобиля. На месте работают несколько расчётов МЧС и не менее восьми машин скорой помощи. По данным SHOT, к месту массовой аварии также приехали психологи.
Кадры с места массового ДТП на юге Москвы. Видео © Telegram / SHOT
По предварительным данным, ДТП произошло на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. В Госавтоинспекции столицы сообщили, что водитель автомобиля КамАЗ проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом и тремя машинами. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. На данный момент известно о 10 пострадавших, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.
Ранее Life.ru рассказал, что на юго-востоке Москвы легковушка сбила двух пешеходов, уходя от ДТП. Виновник аварии выехал на тротуар, пытаясь предотвратить столкновение с другим автомобилем. На месте происшествия работают оперативные службы города, которые занимаются выяснением обстоятельств случившегося.
Telegram / SHOT