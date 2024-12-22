Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 декабря, 18:56

На юге Москвы произошло массовое ДТП с автобусом и КамАЗом, есть пострадавшие

SHOT: Массовая авария с автобусом произошла в Москве, пострадали 10 человек

На юге Москвы произошла серьёзная авария. Предварительно, в ДТП попали автобус, пожарная машина и три легковых автомобиля. На месте работают несколько расчётов МЧС и не менее восьми машин скорой помощи. По данным SHOT, к месту массовой аварии также приехали психологи.

Кадры с места массового ДТП на юге Москвы. Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным, ДТП произошло на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. В Госавтоинспекции столицы сообщили, что водитель автомобиля КамАЗ проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом и тремя машинами. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. На данный момент известно о 10 пострадавших, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.

13 человек пострадали в ДТП с участием четырёх легковушек в Ивановской области
13 человек пострадали в ДТП с участием четырёх легковушек в Ивановской области

Ранее Life.ru рассказал, что на юго-востоке Москвы легковушка сбила двух пешеходов, уходя от ДТП. Виновник аварии выехал на тротуар, пытаясь предотвратить столкновение с другим автомобилем. На месте происшествия работают оперативные службы города, которые занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar