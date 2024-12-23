Пять человек погибли в страшной аварии в Кабардино-Балкарии
В ДТП на автодороге «Кавказ» в Кабардино-Балкарии погибли пять человек
В аварии в Кабардино-Балкарии погибли пять человек. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция КБР
Пять человек погибли из-за столкновения легковушек Chevrolet и Volkswagen на федеральной автодороге «Кавказ». Обстоятельства инцидента, произошедшего в Зольском районе, устанавливает полиция, рассказали в Госавтоинспекции республики.
В аварии в Кабардино-Балкарии погибли пять человек. Фото © Telegram /Госавтоинспекция КБР
«Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы в количестве 5 человек и 1 единица техники», — пояснили в пресс-службе.
Известно, что все погибшие ехали в автомобиле Chevrolet. В каком состоянии находится водитель Volkswagen неизвестно. Сейчас движение на этом участке дороги восстановлено.
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