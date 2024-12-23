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23 декабря, 01:38

Кроссовер въехал в толпу пешеходов в Петербурге, водитель сбежал

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. По предварительной информации, после столкновения двух легковых автомобилей одна из машин протаранила толпу пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице.

Авария произошла вечером 22 декабря на Заневском проспекте, неподалёку от дома №32. По данным полиции, 50-летняя женщина за рулём автомобиля Opel, поворачивая налево, не уступила дорогу встречному кроссоверу Geely, что привело к столкновению. В результате удара вторую машину отбросило на людей.

«Пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — сообщают в ведомстве.

Водитель Geely сбежал с места происшествия и в настоящее время разыскивается. По словам очевидцев, на вид ему около 25 лет.

На юго-востоке Москвы легковушка сбила двух пешеходов, уходя от ДТП
На юго-востоке Москвы легковушка сбила двух пешеходов, уходя от ДТП

Примерно в это же время массовое ДТП произошло и на юге Москвы. В аварию попали автобус, пожарная машина и три легковых автомобиля. На месте работали расчёты МЧС и не менее восьми машин скорой помощи.

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Life.ru

Тимур Хингеев
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