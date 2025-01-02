Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Паттайе, есть пострадавшие

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде. По данным SHOT, авария произошла на въезде в Паттайю.

Последствия ДТП в Таиланде. Фото © SHOT

Последствия ДТП в Таиланде. Фото © SHOT

Автобус с 37 пассажирами протаранил иномарку и влетел в бетонное ограждение, основной удар пришёлся на переднюю часть и левую сторону. Сильные повреждения получило лобовое стекло. По предварительным данным, травмы получили 27 человек, среди которых российские туристы и водитель автобуса. Пострадавших экстренно доставили в местную больницу.