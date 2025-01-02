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2 января, 13:51

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Паттайе, есть пострадавшие

SHOT: Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде. По данным SHOT, авария произошла на въезде в Паттайю.

Последствия ДТП в Таиланде. Фото © SHOT

Последствия ДТП в Таиланде. Фото © SHOT

Последствия ДТП в Таиланде. Фото © SHOT

Последствия ДТП в Таиланде. Фото © SHOT

Автобус с 37 пассажирами протаранил иномарку и влетел в бетонное ограждение, основной удар пришёлся на переднюю часть и левую сторону. Сильные повреждения получило лобовое стекло. По предварительным данным, травмы получили 27 человек, среди которых российские туристы и водитель автобуса. Пострадавших экстренно доставили в местную больницу.

Пять человек погибли во врезавшемся в дерево автобусе в Таиланде
Пять человек погибли во врезавшемся в дерево автобусе в Таиланде

Ранее Life.ru рассказывал о страшной трагедии, произошедшей с российской парой произошла в Таиланде. Туристы ехали на мопеде, когда металлическая балка выпала из грузовика и пробила женщине ногу насквозь, раздробив кость. Чудом россиянка осталась жива. Сейчас её состояние крайне тяжёлое.

Обложка ©

SHOT

Мария Любицкая
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