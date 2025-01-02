СМИ назвали отказ тормозов причиной ДТП с россиянами в Паттайе

У автобуса с российскими туристами, попавшего в аварию на въезде в Паттайю, отказали тормоза. Об этом пишет тайская газета Matichon.

По данным журналистов, за рулём находился 74-летний водитель. Перед пунктом въезда в Паттайю автобус набрал большую скорость, не смог затормозить и влетел сначала в бетонное ограждение, а затем во внедорожник «тойота». Предварительно, пять человек получили серьёзные травмы. Авария произошла в районе 18:30 по местному времени (14:30 мск), пассажиры возвращались с экскурсии.