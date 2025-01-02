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2 января, 15:29

СМИ назвали отказ тормозов причиной ДТП с россиянами в Паттайе

Matichon: У автобуса, попавшего в аварию на въезде в Паттайю, отказали тормоза

У автобуса с российскими туристами, попавшего в аварию на въезде в Паттайю, отказали тормоза. Об этом пишет тайская газета Matichon.

По данным журналистов, за рулём находился 74-летний водитель. Перед пунктом въезда в Паттайю автобус набрал большую скорость, не смог затормозить и влетел сначала в бетонное ограждение, а затем во внедорожник «тойота». Предварительно, пять человек получили серьёзные травмы. Авария произошла в районе 18:30 по местному времени (14:30 мск), пассажиры возвращались с экскурсии.

Life.ru публикует момент ДТП с туристическим автобусом с россиянами в Паттайе
Life.ru публикует момент ДТП с туристическим автобусом с россиянами в Паттайе

Напомним, сегодня произошло столкновение туристического автобуса с бетонным ограждением в Паттайе. Среди пассажиров также были граждане России. По предварительным данным, пострадало 27 человек.


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Наталья Демьянова
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