Россияне заявили, что московский бизнесмен избил их в Таиланде и угрожал за отказ работать

В посольство РФ поступило более десяти жалоб от россиян, которые уехали в Таиланд на заработки и, по их словам, столкнулись со слежкой, избиением и даже попыткой убить их. Граждане обвиняют в произошедшем московского бизнесмена Алексея Зиновьева, сообщает Mash.

По словам россиян, Зиновьев устанавливал маячки и перерезал тормоза у машин и мотоциклов. Видео © Telegram / Mash

В 2018 году предприниматель открыл школу плавания на Пхукете и пообещал организовать Work Permit (разрешение на работу), хороший доход и рабочую визу, но, по словам россиян, обманул. Люди стали уходить и обвинили Зиновьева в неадекватном поведении. Как они утверждают, бизнесмен забирал паспорта, избивал конкурентов, следил за работниками с помощью маячков и даже перерезал тормоза у их машин и мотоциклов. Одной из бывших инструкторов даже пришлось нанять себе охрану на несколько месяцев за $10 000.

«Очередная новость от некоего человека по имени Зиновьев. Это передние тормоза, которые не работают», — делится один из пострадавших.

Десятки россиян пожаловались на Зиновьева. Фото © Telegram / Mash

В посольстве сообщили, что Зиновьев давно уехал из Таиланда. Однако сами потерпевшие, по данным телеграм-канала, продолжают видеть его на острове каждый день.