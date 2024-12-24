Россиянин пустился во все тяжкие на Бали и назакладывал на смертельную казнь

Индонезийские власти задержали 33-летнего россиянина Евгения Карамышева за попытку распространения семи видов наркотиков на острове Бали. Курьеру по местным законам может грозить смертная казнь, сообщает портал Jakarta Globe.

По данным издания, Карамышев был задержан с 223,15 грамма гашиша. В его съёмной комнате при обыске нашли ещё 24 упаковки гашиша, десять пакетов марихуаны, псилоцибиновые грибы, а также мефедрон, метамфетамин, кокаин и МДМА.

Подозреваемый признался, что вещества были заказаны из Таиланда, однако утверждает, что не знает имён своих работодателей. Как сообщил глава управления по борьбе с наркотиками на Бали И Маде Синар Сумбава, расследование с целью раскрытия более крупной сети наркоторговцев продолжается. В соответствии с индонезийским законодательством, Карамышеву грозит смертная казнь или до 20 лет тюремного заключения.