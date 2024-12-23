В упаковках корма для котят хитрый курьер привёз более 20 кг наркотиков в Тулу

В Туле правоохранители задержали грузовик, в котором перевозили мефедрон в сорока банках корма для животных ROYAL CANIN. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как стало известно SHOT, необычную «еду» для домашних питомцев обнаружили в жестянках в грузовичке, приехавшем в Тулу из Чехова. Водитель открестился, мол, попросили привезти всё по адресу на Калужское шоссе, а что внутри — не знал. Банки вскрыли, в них нашли порошок. «Корм для домашних питомцев» отвезли на экспертизу, которая показала, что наркотическое содержимое весит 21 кг, а в смеси есть мефедрон.

Подозреваемого, которому везли банки с наркотиками, задержали. Мужчина признался, что собирался всё сбыть. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».