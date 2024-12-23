Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 декабря, 07:07

В упаковках корма для котят хитрый курьер привёз более 20 кг наркотиков в Тулу

В Туле задержали грузовик, перевозивший мефедрон в банках корма для животных

В Туле правоохранители задержали грузовик, в котором перевозили мефедрон в сорока банках корма для животных ROYAL CANIN. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как стало известно SHOT, необычную «еду» для домашних питомцев обнаружили в жестянках в грузовичке, приехавшем в Тулу из Чехова. Водитель открестился, мол, попросили привезти всё по адресу на Калужское шоссе, а что внутри — не знал. Банки вскрыли, в них нашли порошок. «Корм для домашних питомцев» отвезли на экспертизу, которая показала, что наркотическое содержимое весит 21 кг, а в смеси есть мефедрон.

Подозреваемого, которому везли банки с наркотиками, задержали. Мужчина признался, что собирался всё сбыть. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Российский рынок заполонил дешёвый, но более токсичный аналог мефедрона
Российский рынок заполонил дешёвый, но более токсичный аналог мефедрона

Недавно в подмосковном Егорьевске силовики накрыли лабораторию по производству мефедрона. Хозяевами были два жителя Киева, а управлял работой уроженец Белгорода. Часть дохода от продажи наркотиков пускали в помощь ВСУ. 36-летний мужчина изготавливал наркотическое вещество в неприметной бытовке. С владельцами он познакомился ещё в 2021 году, тогда ему и дали денег на открытие и инструкции для наркокурьеров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vitpho

Николай Рюмин
  • Новости
  • Наркотики
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar