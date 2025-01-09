Появилось видео падения льдины с крыши на голову девушки в Петербурге
В Петербурге девушка получила сотрясение мозга от упавшей с крыши глыбы льда
В Санкт-Петербурге 26-летней девушке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга после того, как на неё упала глыба снега. Пострадавшую уже госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает «Рен-ТВ».
Глыба снега упала на жительницу Санкт-Петербурга на улице Правды. Видео © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Инцидент случился на улице Правды в Северной столице. Сейчас девушка находится под наблюдением врачей. Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга уже начала проверку по факту падения снега.
«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) организации и должностных лиц, в чью компетенцию входит обеспечение надлежащего содержания общедомового имущества многоквартирного дома, а также контроль за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений в зимний период», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Санкт-Петербурге уже несколько человек пострадали от падения сосулек с крыш. 11-летняя школьница и 35-летний мужчина получили травмы головы. Они обратились в больницу за медицинской помощью. В результате падения льда у школьницы врачи подозревают сотрясение мозга, а у мужчины зафиксированы ушибы мягких тканей головы.
Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга