Появилось видео падения льдины с крыши на голову девушки в Петербурге

В Санкт-Петербурге 26-летней девушке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга после того, как на неё упала глыба снега. Пострадавшую уже госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает «Рен-ТВ».

Глыба снега упала на жительницу Санкт-Петербурга на улице Правды. Видео © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Инцидент случился на улице Правды в Северной столице. Сейчас девушка находится под наблюдением врачей. Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга уже начала проверку по факту падения снега.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) организации и должностных лиц, в чью компетенцию входит обеспечение надлежащего содержания общедомового имущества многоквартирного дома, а также контроль за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений в зимний период», — говорится в сообщении ведомства.