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9 января, 10:13

Появилось видео падения льдины с крыши на голову девушки в Петербурге

В Петербурге девушка получила сотрясение мозга от упавшей с крыши глыбы льда

В Санкт-Петербурге 26-летней девушке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга после того, как на неё упала глыба снега. Пострадавшую уже госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает «Рен-ТВ».

Глыба снега упала на жительницу Санкт-Петербурга на улице Правды. Видео © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Инцидент случился на улице Правды в Северной столице. Сейчас девушка находится под наблюдением врачей. Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга уже начала проверку по факту падения снега.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) организации и должностных лиц, в чью компетенцию входит обеспечение надлежащего содержания общедомового имущества многоквартирного дома, а также контроль за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений в зимний период»,говорится в сообщении ведомства.

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Ранее в Санкт-Петербурге уже несколько человек пострадали от падения сосулек с крыш. 11-летняя школьница и 35-летний мужчина получили травмы головы. Они обратились в больницу за медицинской помощью. В результате падения льда у школьницы врачи подозревают сотрясение мозга, а у мужчины зафиксированы ушибы мягких тканей головы.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Наталья Афонина
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