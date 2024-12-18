Сосульки с крыш отправили в больницы первых жителей Петербурга и его пригородов

В Петербурге и Ленобласти 11-летняя школьница и 35-летний мужчина получили травмы головы после того, как на них упали сосульки. О случившемся сообщает Mash на Мойке. Девочка пострадала на улице Зины Портной в Северной столице, когда с крыши на неё упал кусок льда. Во втором случае мужчина пострадал от сосульки в деревне Большие Колпаны Гатчинского района Ленобласти.

Оба пострадавших обратились за медицинской помощью. У школьницы врачи подозревают сотрясение мозга, а у мужчины зафиксированы ушибы мягких тканей головы. Кроме того, за прошедшие сутки почти четыре десятка человек обратились в больницы Ленобласти после гололёда. У шестерых обнаружены травмы средней тяжести — переломы со смещениями. Самая возрастная пострадавшая — это 79-летняя пенсионерка, которая повредила при падении тазобедренный сустав.