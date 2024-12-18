Сосульки с крыш отправили в больницы первых жителей Петербурга и его пригородов
Два человека получили травмы головы от упавших сосулек в Петербурге и Ленобласти
В Петербурге и Ленобласти 11-летняя школьница и 35-летний мужчина получили травмы головы после того, как на них упали сосульки. О случившемся сообщает Mash на Мойке. Девочка пострадала на улице Зины Портной в Северной столице, когда с крыши на неё упал кусок льда. Во втором случае мужчина пострадал от сосульки в деревне Большие Колпаны Гатчинского района Ленобласти.
Оба пострадавших обратились за медицинской помощью. У школьницы врачи подозревают сотрясение мозга, а у мужчины зафиксированы ушибы мягких тканей головы. Кроме того, за прошедшие сутки почти четыре десятка человек обратились в больницы Ленобласти после гололёда. У шестерых обнаружены травмы средней тяжести — переломы со смещениями. Самая возрастная пострадавшая — это 79-летняя пенсионерка, которая повредила при падении тазобедренный сустав.
Ранее в «Роскачестве» рассказали, что если во дворе не убирают снег, то следует жаловаться в организацию, которая отвечает за чистоту и порядок. Как правило, это управляющая компания (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Если речь идёт о территории города, то обращаться нужно в районные коммунальные службы. И уже после этого — в прокуратуру.
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