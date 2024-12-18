Россиянам рассказали, куда жаловаться, если тонешь в сугробах снега

Если во дворе не убирают снег, следует жаловаться в организацию, которая отвечает за чистоту и порядок. Как правило, это управляющая компания (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ), рассказали в «Роскачестве».

«Дворы, тротуары рядом с многоквартирным домом относятся к придомовой территории, и за её благоустройство и поддержание в хорошем состоянии отвечает уполномоченная организация (чаще всего управляющая компания или ТСЖ). Соответственно, она и несёт ответственность за любые нарушения», — цитирует сообщение RT.

Уточняется, что в зону ответственности УК или ТСЖ входят уборка дворов, очистка крыш от сосулек, освобождение тротуаров от снега и льда. Также они должны следить за возможными опасностями и выставлять ограничители, если есть риск схождения снега или падения сосулек с крыши.