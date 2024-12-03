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3 декабря, 13:08

Эксперт по ЖКХ объяснил, как добиться перерасчёта, если батареи в квартире холодные

Эксперт Люшин: Перерасчёт из-за отсутствия тепла в батареях должна делать УК

С наступлением холодов многие россияне сталкиваются с проблемой недостаточного отопления в квартирах. В этом случае граждане могут добиться перерасчёта квитанций за коммунальные услуги. Как это сделать, объяснил эксперт по ЖКХ Александр Люшин. В первую очередь он призвал обращаться в управляющую компанию.

«Они придут, замерят температуру батарей, проверят стояки. <...> Что до жилых помещений, то нужно обратиться в вашу УК, если от неё нет реакции — то в жилищную инспекцию, после этого последует оперативная реакция», — пояснил эксперт в беседе с РИАМО.

По его словам, в некоторых регионах России, например, в Подмосковье, можно написать на сайт губернатора — реакция будет молниеносной. После того, как сотрудники УК зафиксируют, что батареи холодные, следует в индивидуальном порядке подавать обращение о перерасчёте платы за ЖКУ, заключил специалист.

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Сброшенная с девятого этажа батарея упала на подростка в Сарове, он в реанимации

Кстати, с 1 декабря вступили в силу изменения, которые касаются ЖКХ и недвижимости. В частности, до 1 января 2025 года действует льготный порядок начисления и уплаты пеней, если есть задолженность по оплате коммунальных услуг.

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Борис Эльфанд
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