Эксперт по ЖКХ объяснил, как добиться перерасчёта, если батареи в квартире холодные

С наступлением холодов многие россияне сталкиваются с проблемой недостаточного отопления в квартирах. В этом случае граждане могут добиться перерасчёта квитанций за коммунальные услуги. Как это сделать, объяснил эксперт по ЖКХ Александр Люшин. В первую очередь он призвал обращаться в управляющую компанию.

«Они придут, замерят температуру батарей, проверят стояки. <...> Что до жилых помещений, то нужно обратиться в вашу УК, если от неё нет реакции — то в жилищную инспекцию, после этого последует оперативная реакция», — пояснил эксперт в беседе с РИАМО.

По его словам, в некоторых регионах России, например, в Подмосковье, можно написать на сайт губернатора — реакция будет молниеносной. После того, как сотрудники УК зафиксируют, что батареи холодные, следует в индивидуальном порядке подавать обращение о перерасчёте платы за ЖКУ, заключил специалист.