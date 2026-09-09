Когда включат отопление в Москве в 2026 году: дата, нормы и куда жаловаться

На 9 сентября 2026 года точная дата начала отопительного сезона в Москве официально не объявлена. При этом город технически готов к холодам: МОЭК сообщил, что к 1 сентября завершил подготовку системы теплоснабжения столицы к сезону 2026/2027.

Когда батареи станут горячими, теперь зависит прежде всего от погоды и решения Правительства Москвы. Федеральные правила устанавливают крайний срок: отопительный период должен начаться не позднее дня, следующего за пятью сутками подряд, в течение которых среднесуточная температура воздуха была ниже +8 °C. При этом власти имеют право включить отопление раньше, если из-за похолодания это необходимо.

Когда включат отопление в Москве осенью 2026 года

Пока официальной даты нет. Поэтому назвать конкретный день включения отопления в Москве в 2026 году заранее нельзя.

Для ориентира можно посмотреть, когда отопительный сезон начинался в последние годы:

Когда включали отопление в Москве в 2021–2025 годах. Инфографика © Life.ru

Эти даты приводит МОЭК. Они хорошо показывают, насколько сильно срок зависит от конкретной осени: разница между отдельными годами достигает нескольких недель. В 2025 году, например, подачу тепла начали 24 сентября.

Поэтому конец сентября можно считать историческим ориентиром, но не прогнозом и не официальной датой на 2026 год.

Сам запуск отопления в Москве происходит не одномоментно. После решения города систему переводят на зимний режим поэтапно. В предыдущем сезоне МОЭК указывал, что подача тепла и прогрев внутридомовых систем занимают около пяти дней. Сначала подключают социальные объекты — детские сады, школы и больницы, затем жилые дома, после них офисные, торговые и промышленные здания.

То есть начало отопительного сезона ещё не означает, что во всех московских квартирах батареи нагреются в тот же день.

После официального старта отопительного сезона батареи во всех домах Москвы нагреваются не одновременно. Фото © Life.ru

При какой температуре обязаны включить отопление

Главный температурный порог — +8 °C.

Согласно действующим Правилам предоставления коммунальных услуг № 354, отопительный период должен начаться не позднее дня после того, как завершились пять суток подряд со среднесуточной температурой ниже +8 °C.

Именно среднесуточной. Если, например, днём на улице +12 °C, а ночью +4 °C, одного ощущения холодной погоды недостаточно для автоматического наступления установленного правила.

При этом город может дать тепло раньше пяти холодных дней. Минстрой отдельно разъяснил в августе 2026 года, что местные власти вправе устанавливать более раннюю дату начала отопительного периода, если это необходимо для защиты жителей. А вот затягивать запуск после наступления установленного федеральными правилами срока нельзя.

Что делать, если отопительный сезон начался, а батареи холодные

Если Москва уже объявила начало отопительного сезона, но батареи остаются холодными, сначала нужно понять масштаб проблемы.

Проверьте батареи в других комнатах и узнайте у соседей сверху или снизу, есть ли у них тепло. Если холодно во всём подъезде или по всему стояку, проблема, скорее всего, относится к внутридомовой системе. Если не работает только один радиатор, причина может быть локальной.

Систему теплоснабжения Москвы переводят на зимний режим поэтапно после начала отопительного сезона. Фото © Life.ru

В первые дни после официального старта нужно учитывать и поэтапность запуска: МОЭК указывает, что перевод всей системы и прогрев домов может занимать несколько дней. Но если соседние квартиры и дома уже отапливаются, а ваши батареи остаются холодными, ждать молча не нужно.

Порядок действий:

Обратитесь в свою управляющую компанию или ТСЖ. Оставьте заявку в Едином диспетчерском центре Москвы. Попросите зарегистрировать обращение и сохранить номер заявки. Если в квартире холоднее нормы, потребуйте проверить температуру и зафиксировать нарушение. Если управляющая компания проблему не устраняет, обращайтесь в Мосжилинспекцию.

Куда звонить и жаловаться на холодные батареи в Москве

Основной городской канал для проблем с отоплением — Единый диспетчерский центр Москвы: +7 (495) 539-53-53. Горячая линия работает круглосуточно и принимает заявки в том числе по системам отопления. Обращение также можно оформить через сервис «Вызов мастера» на mos.ru и платформу «Электронный дом».

Если управляющая компания не реагирует или выполняет работы ненадлежащим образом, можно направить обращение в Мосжилинспекцию. На сайте МОЭК также указан телефон Государственной жилищной инспекции Москвы +7 (499) 763-18-56 и возможность направить электронное обращение.

Горячая линия МОЭК — +7 (495) 539-59-59. Она пригодится, например, при авариях на теплосетях, вытекании горячей воды или сильном парении. Но если тепло дошло до дома, а батареи внутри квартиры или стояка не прогреваются, первым адресатом обычно должна быть управляющая организация или ЕДЦ.

Если после запуска отопления батареи остаются холодными, москвичи могут обратиться в управляющую компанию или Единый диспетчерский центр. Фото © Life.ru

Какая температура должна быть в квартире в отопительный сезон

Норматив определяется не тем, насколько горячая батарея на ощупь, а температурой воздуха в помещении.

По действующим Правилам № 354 она должна составлять:

в обычной жилой комнате — не ниже +18 °C ;

; в угловой комнате — не ниже +20 °C.

Ночью, с 00:00 до 05:00, допускается снижение температуры максимум на три градуса. Днём, с 05:00 до 00:00, снижение ниже нормативной температуры не допускается.

При этом санитарные требования называют для жилой комнаты в холодный период допустимым диапазон +18…+24 °C, а оптимальным — примерно +20…+22 °C.

Как правильно измерить температуру в квартире

Ставить термометр вплотную к ледяному окну или прямо над горячей батареей неправильно.

Правила № 354 предусматривают измерение в жилой комнате, а если комнат несколько — в самой большой. Контрольная точка должна находиться на высоте одного метра. При измерении также учитываются точки на расстоянии 0,5 метра от наружной стены и отопительного прибора.

Если температура ниже нормы, лучше не ограничиваться фотографией домашнего термометра, а добиться от управляющей организации официальной проверки и составления акта. Он пригодится при требовании перерасчёта платы за отопление.

Сколько времени квартира может оставаться без отопления

Во время отопительного периода тепло должно подаваться круглосуточно, однако Правила № 354 допускают ограниченные перерывы.

Суммарно отопление может отсутствовать не более 24 часов за месяц. Продолжительность одного отключения зависит от температуры в помещении:

до 16 часов — если в квартире от +12 °C;

до 8 часов — при температуре от +10 до +12 °C;

до 4 часов — при температуре от +8 до +10 °C.

Превышение этих сроков является нарушением требований к качеству коммунальной услуги.

При подтверждённом отклонении температуры от норматива Правила № 354 также предусматривают снижение платы за отопление: за каждый час нарушения размер платы уменьшается на 0,15% за каждый градус отклонения.

Кто должен спускать воздух из батарей

Во время запуска отопления в системе могут образоваться воздушные пробки. Из-за них стояк или отдельные радиаторы прогреваются плохо.

При запуске отопления специалисты проверяют внутридомовые системы и устраняют воздушные пробки в стояках. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За нормальную работу внутридомовой системы отопления отвечает организация, обслуживающая дом. МОЭК прямо указывал, что при запуске тепла персонал управляющих компаний должен принять теплоноситель, распределить его по стоякам и провести их развоздушивание, чтобы обеспечить циркуляцию воды.

Поэтому если после запуска стояк завоздушен, батареи не греют или проблема затрагивает несколько квартир, нужно обращаться в УК или ЕДЦ.

Если на конкретном радиаторе установлен исправный кран Маевского, собственник технически может самостоятельно стравить небольшую воздушную пробку. Но это не означает, что жилец обязан самостоятельно исправлять проблемы общедомовой системы.

Кроме того, при сомнениях лучше вызвать специалиста: в отопительной системе находится горячий теплоноситель под давлением.

Почему одна батарея горячая, а другая холодная

Ситуация, когда одна батарея в квартире горячая, а другая холодная, обычно говорит не об отсутствии отопления во всём доме, а о проблеме циркуляции теплоносителя в конкретной части системы.

Самые частые причины — воздушная пробка, закрытый или застрявший вентиль, неисправность терморегулятора, загрязнение радиатора или подводящих труб, а также неправильная балансировка системы.

На что обратить внимание:

верх батареи холодный, а низ теплее — возможна воздушная пробка;

— возможна воздушная пробка; верх горячий, а низ заметно холоднее — причиной может быть плохая циркуляция или отложения внутри радиатора;

— причиной может быть плохая циркуляция или отложения внутри радиатора; труба перед батареей горячая, а сам радиатор холодный — стоит проверить вентиль, терморегулятор, воздух и проходимость радиатора;

— стоит проверить вентиль, терморегулятор, воздух и проходимость радиатора; не греет весь стояк и такая же проблема у соседей — неисправность, скорее всего, находится за пределами вашей батареи.

Самостоятельно разбирать радиаторы или вмешиваться в стояк многоквартирного дома не стоит — такую проблему должна диагностировать управляющая организация.

Почему батареи могут быть тёплыми, а не горячими

Горячий на ощупь радиатор сам по себе не является коммунальным нормативом. Температуру теплоносителя регулируют в зависимости от погоды: при относительно тёплой осени батареи могут быть едва тёплыми.

Главный критерий — может ли отопление обеспечить установленную температуру воздуха в квартире. Если дома +20 °C, а батарея кажется недостаточно горячей, нарушения может не быть. Если температура опустилась ниже +18 °C в обычной жилой комнате или ниже +20 °C в угловой, есть основание обращаться в управляющую компанию и требовать проверку.

Температура батарей зависит от погоды: главным нормативом остаётся температура воздуха непосредственно в квартире. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Коротко: что нужно знать об отоплении в Москве в 2026 году

Когда включат отопление? На 9 сентября официальная дата ещё не объявлена. Система Москвы к сезону уже подготовлена.

При какой температуре обязаны дать тепло? Отопительный период должен начаться не позднее дня после пяти суток подряд со среднесуточной температурой ниже +8 °C. Включить отопление раньше власти могут.

Сколько занимает запуск? В Москве система включается поэтапно; в предыдущем сезоне полный процесс подачи и прогрева занимал около пяти дней.

Куда звонить, если батареи холодные? В управляющую компанию или Единый диспетчерский центр Москвы: +7 (495) 539-53-53.

Какая температура должна быть дома? Не ниже +18 °C в жилой комнате и +20 °C в угловой.

Кто должен спускать воздух? Развоздушивание внутридомовой системы при запуске входит в работу персонала управляющей организации.