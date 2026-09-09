От налогов до ЖКХ и лекарств: Лантратова рассказала, какие льготы положены пенсионерам

Выход на пенсию даёт россиянам право не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор льгот — от освобождения от части налогов до компенсаций за ЖКУ, проезд и лечение. При этом универсального списка для каждого пенсионера нет: часть мер действует по всей стране, а часть устанавливают регионы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Одна из основных федеральных льгот касается недвижимости. Пенсионер может не платить налог за один объект каждого вида — например, за одну квартиру, один дом и один гараж одновременно. Если квартир две, освобождение распространяется только на одну из них. По земельному налогу действует вычет на шесть соток: участок площадью до 600 квадратных метров налогом не облагается, а при большей площади платить нужно только за превышение. В большинстве случаев ФНС применяет эти льготы автоматически.

С транспортным налогом всё зависит от конкретного региона: где-то пожилых владельцев одной машины полностью освобождают от платежа, в других субъектах дают скидку или устанавливают ограничения по мощности автомобиля. По этой же причине Лантратова советует проверять местные правила отдельно.

Снизить можно и расходы на коммуналку. Если платежи за жильё и ЖКУ занимают слишком большую долю семейного дохода, пенсионер может претендовать на субсидию. Федеральный ориентир — 22%, однако регионы вправе устанавливать более низкий порог. Для граждан старше 70 лет при соблюдении необходимых условий может действовать компенсация 50% взносов за капремонт, а после 80 лет — 100%. Кроме того, с июля 2024 года пенсионеры входят в число льготных категорий, которые могут оплачивать ЖКУ без банковской комиссии.

Единой федеральной льготы на городской транспорт для всех пенсионеров нет. Бесплатный или льготный проезд обычно зависит от места жительства. При этом существуют отдельные федеральные программы: например, неработающие пенсионеры Крайнего Севера при соблюдении условий могут раз в два года компенсировать проезд к месту отдыха и обратно. Для некоторых льготников также предусмотрены бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения.

Дополнительные права сохраняются и у работающих пенсионеров. Получатель пенсии по старости может попросить до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты в год, а если продолжает платить НДФЛ — пользоваться положенными налоговыми вычетами, например за лечение или покупку жилья. С 2025 года пенсии работающих пенсионеров снова индексируются.

После 80 лет часть поддержки назначается автоматически. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается на 100%, то есть фактически удваивается. В 2026 году она возрастает с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Кроме того, пенсионерам этого возраста назначается надбавка на уход — заявление подавать не требуется.

Лантратова подчеркнула, что пытаться самостоятельно запомнить весь перечень льгот не нужно: набор мер зависит от возраста, региона, состояния здоровья, семейной ситуации, наличия инвалидности или ветеранского статуса и того, продолжает ли человек работать. Проверить положенную поддержку можно через ЕГИССО, МФЦ или органы соцзащиты. А отказ в назначении льготы стоит проверять — причиной может оказаться не отсутствие права на неё, а ошибка в документах или сведениях.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как пенсионеры могут снизить расходы на ЖКХ и какие условия необходимо выполнить для получения субсидий и компенсаций.