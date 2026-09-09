Не только пенсия: На какие выплаты от государства имеет право одинокий пожилой человек

Статус одиноко проживающего пенсионера закреплён за гражданами пенсионного возраста, не имеющими близких родственников в одном жилом помещении. Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков отметил, что базовые федеральные гарантии распространяются на всех пожилых людей, но именно этот статус открывает доступ к дополнительной адресной помощи.

Государство обеспечивает неработающим лицам социальную доплату, если их доход не достигает регионального прожиточного минимума. Также после 80 лет автоматически назначается удвоенная фиксированная выплата к пенсии. Налоговые льготы и индексация денежных средств также приходят адресатам без подачи заявлений.

Субъекты РФ расширяют список привилегий, исходя из наполняемости местного бюджета. В этот перечень входят субсидии на коммунальные платежи, компенсации за капитальный ремонт, вывоз мусора или льготный проезд. В ряде областей малоимущим гражданам также доступно бесплатное зубное протезирование.

Особое внимание уделяется бытовому обслуживанию.

«Социальный работник помогает в быту: покупка продуктов, оплата ЖКУ, уборка, приготовление пищи, санитарно-гигиенические процедуры, сопровождение на прогулках», — уточняет эксперт в разговоре с RT. Услуги предоставляются бесплатно при низком доходе получателя.

Оформление большинства мер происходит через МФЦ или портал госуслуг. Поскольку объёмы и условия региональных преференций часто меняются, актуальные сведения рекомендуется уточнять в местных органах соцзащиты. Важно помнить, что часть поддержки назначается в беззаявительном порядке, тогда как за остальной придется обратиться самостоятельно.

Напомним, что первое повышение пенсионных выплат в 2027 году намечено на 1 февраля. Страховые пенсии пересчитают с учётом фактической инфляции за 2026 год. Второй этап пройдёт 1 апреля. Размер выплат дополнительно скорректируют исходя из роста доходов бюджета Социального фонда России.