Не только пенсия: На какие выплаты от государства имеет право одинокий пожилой человек
Эксперт Поздняков: Для одиноких пенсионеров предусмотрены меры поддержки
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Статус одиноко проживающего пенсионера закреплён за гражданами пенсионного возраста, не имеющими близких родственников в одном жилом помещении. Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков отметил, что базовые федеральные гарантии распространяются на всех пожилых людей, но именно этот статус открывает доступ к дополнительной адресной помощи.
Государство обеспечивает неработающим лицам социальную доплату, если их доход не достигает регионального прожиточного минимума. Также после 80 лет автоматически назначается удвоенная фиксированная выплата к пенсии. Налоговые льготы и индексация денежных средств также приходят адресатам без подачи заявлений.
Субъекты РФ расширяют список привилегий, исходя из наполняемости местного бюджета. В этот перечень входят субсидии на коммунальные платежи, компенсации за капитальный ремонт, вывоз мусора или льготный проезд. В ряде областей малоимущим гражданам также доступно бесплатное зубное протезирование.
Особое внимание уделяется бытовому обслуживанию.
«Социальный работник помогает в быту: покупка продуктов, оплата ЖКУ, уборка, приготовление пищи, санитарно-гигиенические процедуры, сопровождение на прогулках», — уточняет эксперт в разговоре с RT. Услуги предоставляются бесплатно при низком доходе получателя.
Оформление большинства мер происходит через МФЦ или портал госуслуг. Поскольку объёмы и условия региональных преференций часто меняются, актуальные сведения рекомендуется уточнять в местных органах соцзащиты. Важно помнить, что часть поддержки назначается в беззаявительном порядке, тогда как за остальной придется обратиться самостоятельно.
Напомним, что первое повышение пенсионных выплат в 2027 году намечено на 1 февраля. Страховые пенсии пересчитают с учётом фактической инфляции за 2026 год. Второй этап пройдёт 1 апреля. Размер выплат дополнительно скорректируют исходя из роста доходов бюджета Социального фонда России.
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