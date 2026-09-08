Автоматическое назначение пенсий по старости планируют запустить в 2027 году

В России с 1 января 2027 года планируют перейти к беззаявительному назначению страховых пенсий по старости, включая досрочные. Такой порядок предусмотрен проектом федерального закона, рассказала РИА «Новости» эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова.

По её словам, Социальный фонд будет использовать сведения, которые уже содержатся в его информационных системах. Если инициативу примут, гражданам не придётся подавать заявление для оформления выплаты.

Изменения затронут выходящих на пенсию на общих основаниях, а также отдельные категории получателей досрочных пенсий. В их числе — многодетные матери и родители детей с инвалидностью.

Медякова посоветовала заранее проверить сведения о своей пенсионной истории. Именно эти данные станут основой для расчёта выплат при автоматическом назначении.

Первое повышение пенсионных выплат в 2027 году намечено на 1 февраля. Страховые пенсии пересчитают с учётом фактической инфляции за 2026 год. Второй этап пройдёт 1 апреля. Размер выплат дополнительно скорректируют исходя из роста доходов бюджета Социального фонда России. Двухэтапную индексацию предусматривает действующее законодательство.