Пенсионные накопления на руки: Эксперт МГУ раскрыл, кто может получить до 440 тысяч

Пенсионные средства граждане могут получить тремя путями: разовым платежом, в виде ежемесячной прибавки либо как срочную выплату. Однако закон ограничивает возможность забрать все деньги сразу, устанавливая строгие критерии для заявителей.

Основное правило касается тех, кто не наработал необходимый страховой стаж в 15 лет или не накопил 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Также на единовременное получение могут претендовать люди, чей размер накопительной части пенсии не превышает 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Максим Чирков, доцент факультета госуправления МГУ, пояснил в беседе с 360.ru, что именно второй критерий позволяет получить сравнительно небольшие накопления одной суммой.

«Если ежемесячная выплата, предполагаемая по накопительной пенсии на момент расчёта, меньше 10% прожиточного минимума, то можно по заявлению получить деньги единовременно», — отметил специалист.

В 2026 году федеральный прожиточный минимум составляет 16 288 рублей, значит, десятипроцентный порог равен примерно 1629 рублям. Учитывая, что для расчета используется ожидаемый период выплаты в 270 месяцев, верхний предел накоплений для получения их «в руки» составляет около 440 тысяч рублей. Для получения средств необходимо подать соответствующее заявление в Социальный фонд.

«Учитывая ожидаемый период выплаты 270 месяцев, максимальный размер накоплений для единоразовой выплаты — примерно 439 тысяч рублей», — резумировал эксперт.

Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров рассказал, что в 2027 году пенсии повысят в два этапа. С 1 февраля — страховые пенсии по фактической инфляции 2026 года, а с 1 апреля — дополнительная корректировка за счёт роста доходов Соцфонда. Социальные пенсии также повысят с 1 апреля, а в августе работающим пенсионерам проведут индивидуальный перерасчёт с учётом накопленных за год взносов и коэффициентов.