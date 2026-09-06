Пенсию по старости в России могут начать назначать без заявления

В России хотят отказаться от необходимости подавать заявление для назначения пенсии по старости. Соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков в интервью ТАСС.

По словам главы СФР, назначение пенсий постепенно переводят на проактивный принцип, при котором гражданину не требуется самостоятельно обращаться за выплатой.

Такой подход уже применяется в отношении других видов пенсий. С 2022 года без заявления назначаются пенсии по инвалидности, а с 2023-го — выплаты по потере кормильца. Следующим этапом должна стать пенсия по старости.

Чирков отметил, что около 95% услуг Социального фонда уже доступны по одному электронному заявлению. При этом наиболее массовые выплаты всё чаще оформляются через портал: доля электронных обращений за детскими пособиями и семейными выплатами достигает 99%.

В дальнейшем СФР рассчитывает полностью отказаться от лишней бюрократии при назначении пенсий. Законопроект, который позволит оформлять пенсию по старости без заявления, сейчас подготовлен и ожидает принятия.

Ранее Life.ru объяснял, по какой формуле считают страховую пенсию в 2026 году: один пенсионный коэффициент стоит 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9584,69 рубля. Итоговый размер зависит от накопленных баллов, стажа и положенных повышений.