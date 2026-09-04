«Самое массовое повышение»: Кому положена прибавка к пенсии до конца 2026 года

До конца года некоторым категориям граждан нашей страны повысят пенсионные выплаты, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, прибавки продолжат назначать по различным основаниям. При достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается, дополнительно начисляется 1413,86 рубля на уход.

За каждого иждивенца добавляют 3194,90 рубля, максимум учитываются трое. Пенсия может вырасти после выработки 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных местностях вместе с требуемым общим стажем — фиксированная выплата повышается на 50 и 30 процентов соответственно. Пенсионерам с 30-летним сельским стажем после завершения работы положена прибавка 25 процентов.

«С 1 октября ожидается самое массовое из оставшихся повышений. Военные пенсии вырастут вслед за денежным довольствием военнослужащих», — отметил собеседник RT.

Он отметил, что в бюджете заложено увеличение на 4%. Повышение охватит бывших военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, пожарной службы и таможни. С 1 ноября специальные доплаты пересчитают бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

Работающие пенсионеры, после того, как уволятся, получат страховую пенсию с учётом индексаций 2016—2024 годов. Родители пяти и более детей могут оформить перерасчёт за уход за пятым и последующими детьми до полутора лет, подытожил парламентарий.

Напомним, социальная пенсия в 2026 году была проиндексирована с 1 апреля на 6,8%, и её базовый размер достиг 9 424,12 рубля в месяц. Повышение затронуло инвалидов, детей-сирот и граждан, достигших 80 лет, которые не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Кроме того, в РФ предложили автоматически подключить всех работающих жителей к дополнительной пенсии.