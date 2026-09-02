Иждивенцы, 80 лет и Север: Какие надбавки к пенсии положены в 2026-м

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил в беседе с RT, какие надбавки к страховой пенсии можно получить в 2026 году. Они зависят от возраста, стажа и наличия нетрудоспособных иждивенцев.

За каждого нетрудоспособного иждивенца — ребёнка до 18 лет, студента-очника до 23 лет, нетрудоспособного супруга или родителя — добавят 3194,90 рубля. Максимум учитывают трёх человек; для оформления нужно обратиться в Социальный фонд с документами.

Тем, кто отработал не менее 30 лет в сельском хозяйстве на должностях из утверждённого перечня, положено ещё 2396,17 рубля. Доплата сохраняется после переезда в город, но при трудоустройстве её приостанавливают. После 80 лет или при инвалидности I группы фиксированная часть страховой пенсии удваивается до 19 169,38 рубля. Эти основания не суммируются: повышение назначают только один раз.

За 15 лет работы в районах Крайнего Севера фиксированную выплату увеличивают на 50%, а за 20 лет в приравненных местностях — на 30%. Если общий доход неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума, социальную доплату назначают автоматически. Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году составляет 16 288 рублей, но в регионах действует собственная величина.

Ранее Life.ru объяснял, по какой формуле считают страховую пенсию в 2026 году: один пенсионный коэффициент стоит 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9584,69 рубля. Итоговый размер зависит от накопленных баллов, стажа и положенных повышений.