В Госдуме объяснили, как получить пенсию в 440 тысяч рублей одной суммой

Многие россияне могут получить свои пенсионные накопления не в виде ежемесячной прибавки, а сразу одной суммой до 440 тысяч рублей, рассказал «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, в 2026 году такое право есть у граждан, чья расчётная накопительная пенсия в месяц не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера (16 288 рублей), то есть 1628,80 рубля.

Максимальная сумма для единовременной выплаты рассчитывается по формуле: прожиточный минимум пенсионера умножается на 0,1 и на ожидаемый период выплаты — 270 месяцев. Получается 439 776 рублей. Если накопления меньше этой суммы, их можно забрать разом, если больше — назначат ежемесячную пожизненную прибавку к страховой пенсии. Узнать размер накоплений можно через портал «Госуслуги» или в клиентской службе Социального фонда РФ.

Претендовать на единовременную выплату могут мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет, которые не приобрели право на страховую пенсию по старости, а также те, у кого размер накопительной пенсии оказался менее 10% от прожиточного минимума. Также выплату могут получить инвалиды и лица, потерявшие кормильца. Если накопления включают средства материнского капитала или госсофинансирования, можно подать два заявления: на пожизненную выплату и на срочную (на 10 лет).

«Если вы не подадите заявление, накопления продолжат лежать на счёте и будут выплачены в виде ежемесячной прибавки к пенсии, которая может оказаться очень небольшой», — отметил парламентарий.

К слову, пенсионные выплаты в большинстве случаев начисляются автоматически, однако ряд пособий оформляется исключительно через личное обращение в Соцфонд. К таким льготам можно отнести доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, надбавку за уход.