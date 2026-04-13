Раскрыты размеры пособий по безработице для предпенсионеров в 2026 году

В России пособие по безработице назначается тем, кто ищет работу через центр занятости и не может найти подходящую вакансию, рассказал РИА «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, для граждан, уволенных в течение последних 12 месяцев и имевших трудовой стаж не менее 26 недель, выплаты в первые три месяца составляют 75% среднего заработка, а в следующие три — 60%.

Минимальный размер пособия в январе 2026 года составлял 1764 рубля, с февраля вырос до 1863 рублей. Максимальный до 1 февраля был 15 044 рубля в первые три месяца и 5880 рублей в последующие, а после индексации на 5,6% увеличился до 15 886 и 6209 рублей соответственно. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях суммы увеличиваются с учётом районного коэффициента.

Для предпенсионеров (за пять лет до выхода на страховую пенсию) условия особые. При стаже не менее 26 недель пособие назначается за первые три месяца в размере 75% среднего заработка, следующие четыре — 60%, далее — 45%. Максимальная выплата для них составляет 15 886 рублей на протяжении всего периода безработицы, который не может превышать 12 месяцев в течение 18, резюмировал кандидат экономических наук.

