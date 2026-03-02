Пенсионерам нужно обращаться в Соцфонд, чтобы сохранить ряд льгот

Пенсионные выплаты в большинстве случаев начисляются автоматически, однако ряд пособий оформляется исключительно через личное обращение в Соцфонд. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«К таким льготам можно отнести: доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, если его не учли при начислении пенсии, надбавку за уход, который определён пенсионерам при достижении 80 лет», — уточнила эксперт.

Помимо этого, необходимо лично подавать документы на субсидии для покрытия коммунальных платежей, если они превышают установленные региональные нормы, а также на налоговые вычеты, связанные с медицинскими расходами и лекарствами.

Ранее Life.ru писал, что безработные предпенсионеры могут досрочно уйти на пенсию, если не нашли работу после постановки на учёт в службе занятости. Досрочный выход доступен женщинам от 54 лет и мужчинам от 59 лет, а также ряду других категорий граждан. Среди них — работники вредных производств, педагоги, артисты, медицинский персонал с 25-летним стажем, многодетные матери, опекуны, жители Крайнего Севера, оленеводы, рыбаки и охотники-промысловики.