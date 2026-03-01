Наша жизнь изменится с 1 марта 2026 года: Пенсии, алименты, платёжки ЖКХ и заселение в отели Оглавление Что вступает в силу 1 марта 2026: главные изменения Прибавка к пенсии с марта 2026 Единый реестр беременных с 1 марта Новые правила расчёта алиментов Новые сроки оплаты ЖКХ Обязательная биометрия для выдачи микрозаймов Борьба с автоматической оплатой подписок Закон о русском языке Основания для увольнения мигрантов Авиаперевозки и отели — новые правила в 2026 году Локализация такси в 2026 году Борьба с борщевиком Какие законы вступают в силу 1 марта 2026 года? Новые правила для такси, обязательный русский язык, увольнение мигрантов — всё, что нужно знать, — в материале Life.ru. 28 февраля, 21:20 3239 3239 Запрет на списание за подписку, алименты, локализация такси — все законы с 1 марта 2026. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © GPTChat, © Shutterstock / FOTODOM / ElenaYakimova

Локализация такси, вывески на русском языке и дополнительные основания для увольнения мигрантов — март встречает нас не только началом календарной весны, но и новыми законами, которые привнесут заметные изменения в жизнь жителей России. Обо всех нововведениях с 1 марта читайте в материале Life.

Что вступает в силу 1 марта 2026: главные изменения

1 марта 2026 года привнесло в жизнь российских граждан существенные изменения. Помимо локализации такси, о которой известно уже давно, введения запрета на иностранные слова в вывесках и расширения оснований для увольнения мигрантов, произошли изменения в авиаперевозках, запретили списание денег за подписки, а также стали иначе учитывать алименты для предоставления выплаты на детей. Более подробно обо всём этом и не только расскажем далее.

Прибавка к пенсии с марта 2026

С марта повышенные выплаты начнут получать пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет. Им назначат удвоенную фиксированную выплату — с учётом январской индексации на 7,6% она составит 19 169,38 рубля в месяц. Надбавка назначается автоматически.

Такую же прибавку получат и те, кто в феврале получил первую группу инвалидности. Со дня установления группы фиксированная выплата увеличивается на 9584,69 рубля, что в сумме даёт те же 19 169,38 рубля ежемесячно.

Единый реестр беременных с 1 марта

С 1 марта начинает функционировать федеральный реестр беременных. В единую базу будут вносить сведения о постановке женщины на учёт, применении репродуктивных технологий, наличии осложнений, течении и исходе беременности.

Также в реестре будет фиксироваться информация о дате и месте рождения ребёнка и его состоянии в перинатальный период.

Новые правила расчёта алиментов

С 1 марта 2026 года алименты стали считать по-другому. Ранее, если алименты выплачивались на основании устной договорённости или не были подтверждены судебным решением или нотариальным соглашением, при расчёте дохода семьи для назначения пособия использовалась сумма, привязанная к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Например, на одного ребёнка это было около 5600 рублей, на двоих — около 6700 рублей.

Теперь при тех же условиях размер алиментов рассчитывают исходя из среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ за предыдущий год (данные Росстата). Доли алиментов остались те же:

на одного ребёнка — 1/4 (25%) от средней зарплаты по региону;

на двух детей — 1/3 (≈33,3%) от средней зарплаты по региону;

на трёх и более детей — 1/2 (50%) от средней зарплаты по региону.

Новые сроки оплаты ЖКХ

В сфере ЖКХ тоже произошли небольшие изменения. Так, с 1 марта 2026 года квитанции по квартплате можно оплатить немного позже, до 15-го числа (было до 10-го), а выставлять их будут до 5-го числа (было до 1-го).

К тому же эти сроки стали едиными для всех регионов страны.

Обязательная биометрия для выдачи микрозаймов

Микрофинансовые организации (МФО) с 1 марта обязаны идентифицировать клиентов при дистанционной выдаче займов через единую биометрическую систему. Без прохождения биометрической идентификации оформить заём онлайн будет невозможно.

На первом этапе правило касается микрофинансовых компаний, выдающих займы физическим лицам до 1 миллиона рублей. Мера направлена на предотвращение мошенничества и ситуаций, когда кредиты оформляют по украденным или поддельным паспортам без ведома человека.

Борьба с автоматической оплатой подписок

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила, запрещающие онлайн-сервисам автоматически списывать деньги за подписки, если вы удалили данные банковской карты или отозвали согласие на проведение платежей.

Списание станет незаконным, если:

вы удалили банковскую карту из личного кабинета сервиса;

явно заявили о нежелании продлевать подписку или использовать сохранённые платёжные данные;

отменили подписку, а сервис списал деньги за следующий период без нового вашего согласия;

карта недействительна или заменена и вы не подтверждали новые реквизиты.

Если сервис нарушит новые правила и произведёт незаконное списание, вы можете направить претензию в администрацию сервиса, а при необходимости — обратиться в банк, Роспотребнадзор или суд.

Сервисы теперь не могут списать деньги за подписку при отзыве разрешения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Закон о русском языке

Вывески на улицах городов России с 1 марта тоже начнут заметно меняться, ведь в силу вступили поправки в законодательные акты, которые обеспечивают использование русского языка как государственного в публичном пространстве.

Главными изменениями являются:

Запрет вывесок на иностранном языке. Тех, кто их устанавливает (владельцев кофеен, магазинов, парикмахерских и пр.), будут штрафовать.

Застройщиков обязали при создании коммерческих названий жилых комплексов и объектов строительства использовать только кириллицу.

Иностранные слова на указателях, табличках, знаках должны быть написаны более мелким шрифтом и располагаться под русской надписью.

Названия же известных брендов переводить на русский требовать не будут, так что никаких «Славных джинсов» (Gloria Jeans).

Основания для увольнения мигрантов

С 1 марта оснований для расторжения трудового договора с мигрантом стало больше. Теперь работодатели получили право увольнять иностранцев и лиц без гражданства, если нужно привести их численность в соответствие не только с федеральными, но и с региональными ограничениями.

Увольнение мигрантов из-за региональных ограничений в 2026 году. Фото © Life.ru

Авиаперевозки и отели — новые правила в 2026 году

Правила авиаперевозок с 1 марта 2026 года тоже несколько изменились. Теперь авиакомпании будут обязаны предоставлять 50%-ю скидку детям до 12 лет в сопровождении любого взрослого, а не только родителя. Важно отметить, что требование распространяется только на перелёты внутри России и не действует на билеты бизнес-класса.

Также теперь отказ от билета будет считаться вынужденным не только в случае болезни самого пассажира или члена его семьи, но и близкого родственника. Если пассажир опоздал на сегмент, он может в течение двух часов после вылета уведомить перевозчика в аэропорту и сохранить остальные рейсы в билете, если до них больше суток.

Ещё авиакомпания с 1 марта будет обязана вернуть полностью деньги за билет, в том числе и за невозвратный, если вылет задержат на 30 минут и более либо самолёт улетит раньше положенного времени. Также в случае задержки рейса новые правила чётко указывают, что и когда должны предоставить пассажирам:

через 3 часа обеспечить водой;

через 6 часов предоставить питание;

через 10 часов (8 — ночью) должны заселить в отель.

Новые правила для авиакомпаний и пассажиров при задержке рейса. Фото © Life.ru

Что касается размещения в отелях, с 1 марта объекты размещения, не включённые в федеральный реестр, нельзя легально продавать через агрегаторы. Номер держат минимум 24 часа после времени заселения. Отказ в размещении возможен только с полным возмещением убытков, но если вы сообщили до дня заезда — теперь полагается 100%-й возврат. При поздней отмене штраф составит не более стоимости одних суток.

В договоре обязательно должны быть указаны площадь номера, перечень и стоимость услуг, условия отмены. Если услуга не указана, требовать оплату за неё нельзя. Обязательный минимум в гостинице — тонометр, аптечка, вода и возможность бесплатно вызвать скорую.

Локализация такси в 2026 году

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о локализации такси. Теперь в такси можно будет работать только на тех машинах, которые соответствуют требованиям. Они должны либо иметь необходимое количество баллов локализации (в 2026 году — не менее 3200), либо быть произведёнными по специальному инвестиционному контракту (СПИК), заключённому с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. По условиям такого контракта, производитель обязуется увеличивать количество российских комплектующих и компонентов, и, если сейчас конкретный автомобиль не добирает баллов, чтобы попасть в реестр, его могут добавить, так сказать, авансом.

В предварительный список Минпромторга вошли модели:

Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel);

УАЗ («Патриот», «Хантер»);

Sollers (SP7);

Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE);

Voyah (Free, Dream, Passion);

«Москвич».

Закон о локализации такси с 1 марта — что известно. Фото © Life.ru

А вот в 2033 году требования ужесточатся ещё сильнее, так как оставят только одно требование — балльную систему, СПИК уберут, и пообещать сделать авто в будущем более локализованным, чтобы его можно было использовать в такси уже сегодня, будет нельзя.

К слову, частники, работающие на личных авто, которые вообще не имеют российских комплектующих, смогут попасть в список в рамках региональной квоты — 25% от общего числа зарегистрированных машин такси в субъекте РФ. Главное, чтобы транспортное средство было в собственности более полугода и не использовалось третьими лицами. А некоторым регионам вовсе пока дали отсрочку.

Борьба с борщевиком

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу новые правила, обязывающие владельцев земельных участков бороться с борщевиком Сосновского и другими инвазивными растениями.

Теперь обязанность по выявлению и уничтожению борщевика распространяется на всех собственников, арендаторов и пользователей земель любых категорий — от придомовых участков и дач до земель лесного фонда, полос отвода дорог, объектов энергетики и связи.

При обнаружении зарослей борщевика собственнику будет выдано официальное предписание с требованием уничтожить опасные растения.

Если предписание проигнорировать, выпишут штраф:

для граждан (обычных дачников) — от 20 000 до 50 000 рублей;

для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей;

для индивидуальных предпринимателей — от 50 000 до 100 000 рублей (либо административное приостановление деятельности);

для юридических лиц — от 400 000 до 700 000 рублей.

В крайних случаях суд может принять решение о принудительном изъятии земельного участка.

Авторы Андрей Ананьев