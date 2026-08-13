Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Социальная пенсия 2026: кто получает и сколько платят

Оглавление
Что такое социальная пенсия и чем она отличается от страховой
Кому положена социальная пенсия в 2026 году
Размер социальной пенсии в 2026 году — по категориям
Региональная доплата к пенсии
Как оформить социальную пенсию
Что изменится с 1 августа 2026 года
FAQ — частые вопросы
Сколько составляет социальная пенсия в 2026 году?
Кому положена социальная пенсия?
Чем социальная пенсия отличается от страховой?
Какой размер социальной пенсии по инвалидности?
Как оформить социальную пенсию — куда обращаться?

Сколько составляет социальная пенсия в 2026 году: размер по старости, инвалидности, потере кормильца и как её оформить — в материале Life.ru.

13 августа, 12:20
5064
Социальная пенсия в 2026 году: кому полагается и сколько в 2026 году. Обложка © ТАСС / Алена Бжахова, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Социальная пенсия в 2026 году: кому полагается и сколько в 2026 году. Обложка © ТАСС / Алена Бжахова, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что такое социальная пенсия и чем она отличается от страховой

Граждане России могут получать один из двух основных видов пенсионного обеспечения — социальную или страховую пенсию. И очень важно понимать, в чем именно разница между ними.

Так, социальная пенсия, о которой мы сегодня и расскажем — это выплата, назначенная государством, служащая минимальной поддержкой в основном тех, кто по какой-либо причине не смог накопить достаточно баллов и стажа, чтобы иметь право на страховую пенсию. Социальная пенсия финансируется напрямую из федерального бюджета, а не за счет страховых взносов работодателей.

А вот страховая пенсия напрямую зависит от стажа, уровня «белой» зарплаты и количества накопленных пенсионных баллов. По своей сути это компенсация утраченного заработка, когда социальная — гарантированная государством поддержка.

Кому положена социальная пенсия в 2026 году

Право на социальную пенсию, однако, наступает не только при достижении пенсионного возраста, есть ещё несколько случаев, когда государство может предоставить такую выплату.

  • Начнем все же с того, о чем уже говорили — соцпенсия по старости. Если человек достиг установленного возраста, но не набрал необходимого страхового стажа или количества пенсионных баллов, ему положена пенсия от государства. В 2026 году она назначается при достижении 64 лет для женщин и 69 лет для мужчин. Для представителей малочисленных народов Севера возраст ниже: 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин (при условии постоянного проживания в соответствующих районах).
  • Также социальная пенсия может быть назначена по инвалидности. Людям с инвалидностью I, II, III группы, с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью положена социальная пенсия. Если человек успел официально поработать и получить страховой стаж, ему назначают страховую пенсию.
  • По потере кормильца. Социальная пенсия назначается детям, потерявшим одного или обоих родителей, если у умершего не было страхового стажа. Выплату получают до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет. Также такую пенсию назначают детям, оба родителя которых неизвестны.
  • Для других категорий. Например, гражданам, перенесшим лучевую болезнь из-за аварии на Чернобыльской АЭС, также положена социальная пенсия.

Также важно отметить, что социальная пенсия по старости выплачивается только неработающим пенсионерам. То же правило работает и в отношении представителей малочисленных народов Севера.

А вот социальную пенсию по инвалидности во время работы получать можно. Это же касается и детей или студентов, получающих пенсию по потере кормильца, главное — соответствовать необходимому возрасту и учиться очно.

Размер социальной пенсии в 2026 году — по категориям

С 1 апреля 2026 года социальная пенсия была проиндексирована на 6,8%, и её базовый размер достиг 9 424,12 рубля в месяц. Life собрал для вас таблицу с размерами выплаты для каждой категории граждан (без учёта районных коэффициентов для северных территорий).

Инфографика © Life.ru.

Инфографика © Life.ru.

Региональная доплата к пенсии

В приведенной выше таблице указаны базовые размеры социальной пенсии, без учета районных коэффициентов. Однако, даже вместе с ними итоговая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера (сама пенсия плюс другие выплаты, денежные эквиваленты льгот) может оказаться ниже прожиточного минимума пенсионера в его регионе. В таком случае назначают дополнительную социальную доплату, но только если пенсионер не работает. При устройстве на работу её приостанавливают.

Размер такой региональной доплаты индивидуальный и составляет разницу между прожиточным минимумом пенсионера и суммой всех его доходов.

Как оформить социальную пенсию

Чтобы начать получать социальную пенсию, не всегда нужно подавать заявление. В некоторых случаях её назначают автоматически, как только у гражданина появляется основание.

Для получения социальной пенсии по старости нужно самостоятельно подать заявление. Это можно сделать:

  • через портал «Госуслуги»;
  • в клиентской службе СФР;
  • в МФЦ.
Как подать заявление на пенсию через Госуслуги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

Как подать заявление на пенсию через Госуслуги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

Из документов обычно нужны паспорт гражданина РФ (или вид на жительство для иностранцев/лиц без гражданства), СНИЛС.

А вот социальную пенсию по инвалидности чаще всего назначают беззаявительно. СФР получает сведения об установлении инвалидности из Федерального реестра инвалидов, принимает решение и уведомляет гражданина (через «Госуслуги», email или почтой). Обычно это происходит в течение 5 рабочих дней после поступления данных.

Но если сведения по каким-то причинам не поступили в СФР, придется самостоятельно подать заявление, в таком случае из документов может понадобиться справка об инвалидности (форма МСЭ).

В случае с социальной пенсией по потере кормильца для детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении) тоже часто действует беззаявительный порядок. СФР получает сведения из ЗАГСа о смерти кормильца и назначает выплату.

Если необходимых сведений в государственных информационных системах недостаточно, СФР в течение 5 рабочих дней после регистрации факта смерти уведомит законного представителя ребёнка о том, какие документы нужно предоставить. Тогда придётся подать заявление самим.

Из документов могут понадобиться: свидетельство о смерти кормильца, документы, подтверждающие родство, а для обучающихся — справка из учебного заведения.

Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, тоже назначается автоматически. Но если данных в системах недостаточно, СФР свяжется с законным представителем (опекуном, попечителем), чтобы тот подал заявление и предоставил документы из органов опеки.

Что изменится с 1 августа 2026 года

Фактически с 1 августа 2026 года правила социальной пенсии не изменились. Но для работающих пенсионеров, получающих страховую пенсию (не путать с социальной!) предусмотрен беззаявительный перерасчёт. Он связан с учётом новых страховых взносов, которые работодатель перечислил за работника в предыдущем году. То есть с этой даты у работающих пенсионеров может увеличиться ежемесячная выплата — но только за счёт учтённого стажа и взносов, а не за счёт новой индексации, и не более чем на 3 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК), даже если по факту было заработано больше.

FAQ — частые вопросы

Сколько составляет социальная пенсия в 2026 году?

Зависит от категории. Базовый размер социальной пенсии для многих категорий (по старости, по потере кормильца, для инвалидов II группы, кроме инвалидов с детства) — 9 424,12 руб. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — 22 617,67 руб.

Кому положена социальная пенсия?

Тем, кто не имеет права на страховую пенсию (не набрал стаж или баллы), а также отдельным льготным категориям (инвалиды, дети, потерявшие кормильца, представители малочисленных народов Севера).

Размер социальной пенсии в 2026 году для всех категорий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov

Размер социальной пенсии в 2026 году для всех категорий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov

Чем социальная пенсия отличается от страховой?

Социальная — это государственная поддержка при отсутствии сформированных пенсионных прав; страховая — компенсация за трудовой вклад (зависит от стажа и баллов).

Какой размер социальной пенсии по инвалидности?

Зависит от группы и статуса. Например: инвалидность I группы — 18 848,32 руб., инвалидность II группы (кроме инвалидности с детства) — 9 424,12 руб., инвалидность III группы — 8 010,57 руб., инвалидность с детства I группы — 22 617,67 руб.

Как оформить социальную пенсию — куда обращаться?

В СФР, через «Госуслуги» или МФЦ. Понадобятся паспорт и документы, подтверждающие право на выплату.

Индексация пенсий в 2027 году: свежий прогноз по двойному повышению и что говорят в Госдуме
Индексация пенсий в 2027 году: свежий прогноз по двойному повышению и что говорят в Госдуме
BannerImage
Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!