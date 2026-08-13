Социальная пенсия 2026: кто получает и сколько платят

Что такое социальная пенсия и чем она отличается от страховой

Кому положена социальная пенсия в 2026 году

Размер социальной пенсии в 2026 году — по категориям

Региональная доплата к пенсии

Как оформить социальную пенсию

Что изменится с 1 августа 2026 года

FAQ — частые вопросы

Сколько составляет социальная пенсия в 2026 году?

Кому положена социальная пенсия?

Чем социальная пенсия отличается от страховой?

Какой размер социальной пенсии по инвалидности?

Как оформить социальную пенсию — куда обращаться?