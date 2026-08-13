Социальная пенсия 2026: кто получает и сколько платят
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Сколько составляет социальная пенсия в 2026 году: размер по старости, инвалидности, потере кормильца и как её оформить — в материале Life.ru.
Социальная пенсия в 2026 году: кому полагается и сколько в 2026 году. Обложка © ТАСС / Алена Бжахова, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Что такое социальная пенсия и чем она отличается от страховой
Граждане России могут получать один из двух основных видов пенсионного обеспечения — социальную или страховую пенсию. И очень важно понимать, в чем именно разница между ними.
Так, социальная пенсия, о которой мы сегодня и расскажем — это выплата, назначенная государством, служащая минимальной поддержкой в основном тех, кто по какой-либо причине не смог накопить достаточно баллов и стажа, чтобы иметь право на страховую пенсию. Социальная пенсия финансируется напрямую из федерального бюджета, а не за счет страховых взносов работодателей.
А вот страховая пенсия напрямую зависит от стажа, уровня «белой» зарплаты и количества накопленных пенсионных баллов. По своей сути это компенсация утраченного заработка, когда социальная — гарантированная государством поддержка.
Кому положена социальная пенсия в 2026 году
Право на социальную пенсию, однако, наступает не только при достижении пенсионного возраста, есть ещё несколько случаев, когда государство может предоставить такую выплату.
- Начнем все же с того, о чем уже говорили — соцпенсия по старости. Если человек достиг установленного возраста, но не набрал необходимого страхового стажа или количества пенсионных баллов, ему положена пенсия от государства. В 2026 году она назначается при достижении 64 лет для женщин и 69 лет для мужчин. Для представителей малочисленных народов Севера возраст ниже: 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин (при условии постоянного проживания в соответствующих районах).
- Также социальная пенсия может быть назначена по инвалидности. Людям с инвалидностью I, II, III группы, с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью положена социальная пенсия. Если человек успел официально поработать и получить страховой стаж, ему назначают страховую пенсию.
- По потере кормильца. Социальная пенсия назначается детям, потерявшим одного или обоих родителей, если у умершего не было страхового стажа. Выплату получают до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет. Также такую пенсию назначают детям, оба родителя которых неизвестны.
- Для других категорий. Например, гражданам, перенесшим лучевую болезнь из-за аварии на Чернобыльской АЭС, также положена социальная пенсия.
Также важно отметить, что социальная пенсия по старости выплачивается только неработающим пенсионерам. То же правило работает и в отношении представителей малочисленных народов Севера.
А вот социальную пенсию по инвалидности во время работы получать можно. Это же касается и детей или студентов, получающих пенсию по потере кормильца, главное — соответствовать необходимому возрасту и учиться очно.
Размер социальной пенсии в 2026 году — по категориям
С 1 апреля 2026 года социальная пенсия была проиндексирована на 6,8%, и её базовый размер достиг 9 424,12 рубля в месяц. Life собрал для вас таблицу с размерами выплаты для каждой категории граждан (без учёта районных коэффициентов для северных территорий).
Инфографика © Life.ru.
Региональная доплата к пенсии
В приведенной выше таблице указаны базовые размеры социальной пенсии, без учета районных коэффициентов. Однако, даже вместе с ними итоговая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера (сама пенсия плюс другие выплаты, денежные эквиваленты льгот) может оказаться ниже прожиточного минимума пенсионера в его регионе. В таком случае назначают дополнительную социальную доплату, но только если пенсионер не работает. При устройстве на работу её приостанавливают.
Размер такой региональной доплаты индивидуальный и составляет разницу между прожиточным минимумом пенсионера и суммой всех его доходов.
Как оформить социальную пенсию
Чтобы начать получать социальную пенсию, не всегда нужно подавать заявление. В некоторых случаях её назначают автоматически, как только у гражданина появляется основание.
Для получения социальной пенсии по старости нужно самостоятельно подать заявление. Это можно сделать:
- через портал «Госуслуги»;
- в клиентской службе СФР;
- в МФЦ.
Как подать заявление на пенсию через Госуслуги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina
Из документов обычно нужны паспорт гражданина РФ (или вид на жительство для иностранцев/лиц без гражданства), СНИЛС.
А вот социальную пенсию по инвалидности чаще всего назначают беззаявительно. СФР получает сведения об установлении инвалидности из Федерального реестра инвалидов, принимает решение и уведомляет гражданина (через «Госуслуги», email или почтой). Обычно это происходит в течение 5 рабочих дней после поступления данных.
Но если сведения по каким-то причинам не поступили в СФР, придется самостоятельно подать заявление, в таком случае из документов может понадобиться справка об инвалидности (форма МСЭ).
В случае с социальной пенсией по потере кормильца для детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении) тоже часто действует беззаявительный порядок. СФР получает сведения из ЗАГСа о смерти кормильца и назначает выплату.
Если необходимых сведений в государственных информационных системах недостаточно, СФР в течение 5 рабочих дней после регистрации факта смерти уведомит законного представителя ребёнка о том, какие документы нужно предоставить. Тогда придётся подать заявление самим.
Из документов могут понадобиться: свидетельство о смерти кормильца, документы, подтверждающие родство, а для обучающихся — справка из учебного заведения.
Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, тоже назначается автоматически. Но если данных в системах недостаточно, СФР свяжется с законным представителем (опекуном, попечителем), чтобы тот подал заявление и предоставил документы из органов опеки.
Что изменится с 1 августа 2026 года
Фактически с 1 августа 2026 года правила социальной пенсии не изменились. Но для работающих пенсионеров, получающих страховую пенсию (не путать с социальной!) предусмотрен беззаявительный перерасчёт. Он связан с учётом новых страховых взносов, которые работодатель перечислил за работника в предыдущем году. То есть с этой даты у работающих пенсионеров может увеличиться ежемесячная выплата — но только за счёт учтённого стажа и взносов, а не за счёт новой индексации, и не более чем на 3 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК), даже если по факту было заработано больше.
FAQ — частые вопросы
Сколько составляет социальная пенсия в 2026 году?
Зависит от категории. Базовый размер социальной пенсии для многих категорий (по старости, по потере кормильца, для инвалидов II группы, кроме инвалидов с детства) — 9 424,12 руб. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — 22 617,67 руб.
Кому положена социальная пенсия?
Тем, кто не имеет права на страховую пенсию (не набрал стаж или баллы), а также отдельным льготным категориям (инвалиды, дети, потерявшие кормильца, представители малочисленных народов Севера).
Размер социальной пенсии в 2026 году для всех категорий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov
Чем социальная пенсия отличается от страховой?
Социальная — это государственная поддержка при отсутствии сформированных пенсионных прав; страховая — компенсация за трудовой вклад (зависит от стажа и баллов).
Какой размер социальной пенсии по инвалидности?
Зависит от группы и статуса. Например: инвалидность I группы — 18 848,32 руб., инвалидность II группы (кроме инвалидности с детства) — 9 424,12 руб., инвалидность III группы — 8 010,57 руб., инвалидность с детства I группы — 22 617,67 руб.
Как оформить социальную пенсию — куда обращаться?
В СФР, через «Госуслуги» или МФЦ. Понадобятся паспорт и документы, подтверждающие право на выплату.