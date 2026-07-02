Минимальная страховая пенсия в 2026 году выросла до 14 287 рублей

Минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году составляет 14 287,49 рубля — на 7,6% больше, чем в предыдущем. Об этом «Газете.ru» рассказал доцент Финансового университета Игорь Балынин.

Для назначения выплаты необходимы три условия: достижение пенсионного возраста, стаж не менее 15 лет и наличие 30 пенсионных коэффициентов. При этом чем больше баллов, тем выше будет сумма.

Экономист пояснил расчёт: 30 ИПК умножаются на 156,76 рубля, плюс фиксированная выплата 9 584,69 рубля. В итоге — 14 287,49 рубля. Для сравнения, в 2025-м минимальная пенсия была 13 278,4 рубля.

Если общий доход неработающего пенсионера ниже регионального прожиточного минимума, ему назначается социальная доплата. Например, при ПМ в 18 тысяч рублей доплата составит почти 3,7 тысячи.

А ранее Life.ru назвал регионы России, где пенсии работающих выше 35 тысяч рублей. По данным Соцфонда, жители Чукотского автономного округа в мае 2026 года получали в среднем 39 383 рубля. В НАО средний размер выплат составил 35 902 рубля.