В июле у ряда российских пенсионеров изменились правила получения надбавок

С 1 июля для части пенсионеров Крайнего Севера упростились правила получения районной надбавки, рассказал член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, тем, кто получает пенсию на почте или с доставкой на дом, больше не нужно ежегодно подтверждать место проживания.

Изменения затронули и сделки с недвижимостью. Теперь куплю-продажу или дарение можно оформлять дистанционно с использованием биометрии и усиленной электронной подписи, при этом заранее вносить специальную отметку о согласии на электронные документы уже не требуется.

Меняется и порядок назначения социальных выплат. Основным источником данных становится индивидуальный лицевой счёт человека, а работодатель будет передавать в СФР только недостающую информацию и только по запросу, это касается больничных, декретных и пособий на детей.

Кроме того, правила усиливают защиту клиентов микрофинансовых организаций. МФО больше не смогут автоматически отмечать согласие заёмщика на дополнительные услуги, а все условия займа должны раскрывать до подписания договора, чтобы человеку не пришлось платить за навязанные сервисы, отметил парламентарий в интервью RT.

Кстати, средний размер назначенных пенсий в России достиг 25 400 рублей. По сравнению с маем прошлого года показатель увеличился на 8,3%. Такие данные содержатся в докладе Росстата.