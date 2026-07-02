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2 июля, 07:37

В июле у ряда российских пенсионеров изменились правила получения надбавок

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

С 1 июля для части пенсионеров Крайнего Севера упростились правила получения районной надбавки, рассказал член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, тем, кто получает пенсию на почте или с доставкой на дом, больше не нужно ежегодно подтверждать место проживания.

Изменения затронули и сделки с недвижимостью. Теперь куплю-продажу или дарение можно оформлять дистанционно с использованием биометрии и усиленной электронной подписи, при этом заранее вносить специальную отметку о согласии на электронные документы уже не требуется.

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Меняется и порядок назначения социальных выплат. Основным источником данных становится индивидуальный лицевой счёт человека, а работодатель будет передавать в СФР только недостающую информацию и только по запросу, это касается больничных, декретных и пособий на детей.

Кроме того, правила усиливают защиту клиентов микрофинансовых организаций. МФО больше не смогут автоматически отмечать согласие заёмщика на дополнительные услуги, а все условия займа должны раскрывать до подписания договора, чтобы человеку не пришлось платить за навязанные сервисы, отметил парламентарий в интервью RT.

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Кстати, средний размер назначенных пенсий в России достиг 25 400 рублей. По сравнению с маем прошлого года показатель увеличился на 8,3%. Такие данные содержатся в докладе Росстата.

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Борис Эльфанд
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