Россиянам раскрыли, сколько нужно зарабатывать для максимальной пенсии

Чтобы получить максимальные 10 пенсионных коэффициентов за год, россиянам нужна ежемесячная зарплата в 248 250 рублей. Такую цифру назвал доцент Финансового университета Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru».

Экономист пояснил: предельная база для страховых взносов в 2026 году составляет 2,979 млн рублей в год. Именно такой доход позволяет накопить 10 ИПК. Сейчас такие зарплаты фиксируются в газодобыче, негосударственных пенсионных фондах и вспомогательных финансовых услугах. Ещё выше показатели в перестраховании (425,3 тыс. рублей) и холдингах (397,2 тыс.).

Работающим пенсионерам максимально начисляют лишь 3 балла в год. Для этого в 2026-м нужно получать от 74 475 рублей. Корректировка пройдёт в августе 2027-го в беззаявительном порядке.

Эксперт напомнил, что коэффициенты начисляются только при официальном трудоустройстве. Зарплата «в конверте» не только нарушает закон, но и лишает гражданина будущих пенсионных прав.

А ранее пенсионерам в РФ назвали ошибки, которые могут снизить размер пенсии. По словам специалиста, распространённые ошибки, такие как «серая» оплата труда или неуплата фиксированных взносов ИП, могут существенно уменьшить выплаты.