21 мая, 15:15

Россиянам назвали ошибки, которые могут снизить размер пенсии

Обложка © Life.ru

Размер будущей пенсии россиян напрямую зависит от официальной зарплаты и уплаты страховых взносов. Распространённые ошибки, такие как «серая» оплата труда или неуплата фиксированных взносов ИП, могут существенно уменьшить выплаты, предупредила эксперт Президентской академии Екатерина Медякова.

«Например, ситуация с «серой» зарплатой. Если работодатель платил взносы только с «белого» минимума (остальное в конверте), в страховой стаж и баллы пойдёт только официальная часть. Годы работы в этом случае будут учтены, но индивидуальный коэффициент (ИПК) будет меньше возможного, что снизит размер пенсии», — пояснила ТАСС Медякова.

По её словам, аналогичная проблема возникает при работе по договору подряда: если заказчик не перечислил взносы, период исключается из стажа. А вот самозанятые, платящие только налог на профессиональный доход, не формируют пенсионные права автоматически — им нужно вносить взносы добровольно.

ИП, игнорирующие фиксированные отчисления, также рискуют потерять эти годы при расчёте пенсии. Эксперт советует внимательно контролировать все отчисления и требовать официального оформления.

За 10 лет средний размер социальной пенсии в России увеличился вдвое
Ранее экономист спрогнозировал, что россияне с высоким официальным доходом и длительным стажем смогут рассчитывать на страховую пенсию около 74 тысяч рублей. Для этого нужно 40 лет формировать по 10 пенсионных коэффициентов (при зарплате около 248 тысяч рублей в месяц в 2026 году) и иметь коэффициенты за социально значимые периоды — тогда размер пенсии может составить 73 934 рубля.

Анастасия Никонорова
