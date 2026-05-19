Страховая пенсия в России может достигнуть 74 тысяч рублей

Россияне с высоким официальным доходом и длительным стажем в будущем смогут рассчитывать на страховую пенсию около 74 тысяч рублей. Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет РИА «Новости».

По словам специалиста, итоговая сумма напрямую зависит от количества накопленных пенсионных коэффициентов. Он пояснил, что для выхода на максимальные показатели гражданину нужно десятилетиями сохранять высокий официальный заработок и ежегодно получать предельное число пенсионных баллов.

«Если гражданин в течение 40 лет формировал по 10 пенсионных коэффициентов (ИПК), а также имеет коэффициенты за социально значимые периоды, например, в количестве 10,5 ИПК, то у него получится 410,5. Тогда размер страховой пенсии может составить 73 934 рубля», — сказал Балынин.

Экономист уточнил, что в 2026 году для получения максимальных 10 ИПК потребуется официальная зарплата примерно 248 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что подобный уровень дохода уже встречается в ряде отраслей. В их числе — сфера добычи газа, сегмент негосударственных пенсионных фондов и отдельные направления финансового рынка. Более высокие зарплаты, как уточнил эксперт, сейчас получают сотрудники перестраховочных и холдинговых компаний.

Балынин отдельно напомнил, что пенсионные права формируются только с официальной зарплаты. По его словам, неофициальные выплаты сокращают будущую пенсию, поскольку с них не начисляют необходимые коэффициенты.

Эксперт также рассказал о механизме увеличения страховой пенсии через отсрочку выхода на заслуженный отдых. Он пояснил, что при более позднем оформлении выплат государство применяет повышающие коэффициенты как к фиксированной части пенсии, так и к накопленным баллам.

Ранее сообщалось, что средняя социальная пенсия в России за последние десять лет выросла почти вдвое. Согласно данным Социального фонда РФ, весной 2026 года её средний размер достиг 16 583 рублей. Для сравнения: в апреле 2016 года показатель находился на уровне 8 634 рублей.