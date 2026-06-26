Зарплатная аномалия. Что изменилось на рынке труда этим летом и кому повысят выплаты Оглавление В каких сферах ожидаются самые высокие зарплаты Какие тренды наметились на рынке труда Эти летом начала меняться обстановка на рынке труда. Где самые большие зарплаты, кого ждёт прибавка и какие тренды выявили кадровики к концу июня? 25 июня, 21:20 Кадровики рассказали, кому повысят зарплату. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

В каких сферах ожидаются самые высокие зарплаты

В IT-сфере летом 2026 года зарплаты растут неравномерно. Рынок стал заметно более избирательным: массовый найм разработчиков замедлился, при этом компании готовы существенно увеличивать предложения для специалистов с редкими компетенциями и глубоким опытом.

По данным HR-отдела технологического вендора Novo BI, сегодня самые высокие доходы получают специалисты, работающие на стыке разработки, инфраструктуры, данных и технологий искусственного интеллекта. В числе наиболее востребованных и высокооплачиваемых направлений остаются DevOps и SRE-инженеры, специалисты по Data Science и Data Engineering, AI/ML-инженеры, эксперты по кибербезопасности, архитекторы решений и руководители команд разработки.

Наибольший рост зарплат в 2026 году ожидается в сегментах искусственного интеллекта и генеративного ИИ, DevOps и SRE, кибербезопасности, а также аналитики и обработки данных. Главный тренд рынка заключается в том, что работодатели готовы платить премию не просто за навыки программирования, а за способность использовать современные технологии для создания новых продуктов, автоматизации процессов и решения бизнес-задач.

Особенно востребованы специалисты с комбинированной экспертизой, например AI и разработка, DevOps и автоматизация с использованием ИИ, аналитика данных в связке с бизнес-компетенциями, а также кибербезопасность и облачные технологии.

— Если говорить об уровне доходов senior-специалистов, то AI/ML-инженеры, занимающиеся разработкой и внедрением ИИ-решений, LLM и нейросетей, сегодня могут рассчитывать на зарплаты в диапазоне 370–600 тысяч рублей в месяц. Это один из самых быстрорастущих сегментов рынка, — отметили в Novo BI.

Senior DevOps и SRE-инженеры, отвечающие за автоматизацию инфраструктуры, облачные платформы и работу с Kubernetes, получают порядка 300–450 тыс. рублей. Специалисты по Data Science и Data Engineering, работающие с большими данными, аналитикой и ML-моделями, зарабатывают 300–500 тыс. рублей. Аналогичный уровень доходов характерен для экспертов по информационной безопасности, включая Security Engineer, DevSecOps и AppSec-специалистов. Senior backend-разработчики, владеющие Python, Go или Java, могут претендовать на вознаграждение в диапазоне 250–450 тыс. рублей.

— В ближайшие годы именно направления, связанные с искусственным интеллектом, кибербезопасностью, большими данными и архитектурой цифровых продуктов, будут демонстрировать наиболее заметный рост заработных плат, — добавили в Novo BI.

На рост зарплат в медицинском секторе в России в первую очередь могут рассчитывать узкие специалисты, а также врачи, работающие в частном секторе и в регионах с дефицитом кадров. Об этом рассказала директор по персоналу сети многопрофильных клиник К+31 Людмила Андронаки.

Если говорить о том, какие эксперты сейчас ценятся на рынке труда больше всего, то в медицинской сфере это не только врачи с высокой квалификацией, но и специалисты, умеющие работать на стыке медицины и технологий: эксперты по телемедицине, медицинской аналитике, цифровой диагностике, управлению качеством и медицинскому сервису. Работодатели особенно ценят тех, кто сочетает клинический опыт с навыками работы в современных цифровых процессах, потому что именно такие специалисты помогают клиникам расти, ускорять маршрутизацию пациентов и повышать эффективность процессов в целом.

— В коммерческой медицине прибавка во многом будет зависеть от загрузки врача, количества процедур и способности работать с потоком пациентов. Конечно, уровень дохода будет варьироваться и от профессиональных компетенций врача (междисциплинарный подход и пр.), — добавила Людмила Андронаки.

Какие тренды наметились на рынке труда

Основной тренд 2026 года — это отказ от массовых пересмотров заработных плат и переход к точечным адресным изменениям вознаграждения, направленным на удержание ценных работников и привлечение дефицитных специалистов. Об этом рассказала директор по персоналу НПФ ГАЗФОНД ПН Дина Сафиуллина.

— Уже не первый год мы наблюдаем острую нехватку квалифицированных рабочих (сварщики, крановщики, машинисты, водители-дальнобойщики), инженерно-технических специалистов в сфере строительства, а также в сфере проектирования и производства оборонной промышленности. По-прежнему сохраняется спрос на ИТ-специалистов, но уже в более узких направлениях, таких как защита информации, дата-аналитика, машинное обучение, внедрение ИИ-моделей. Рост заработных плат в данных сегментах прогнозируется в пределах 10%, — добавила Дина Сафиуллина.

В целом ключевой фактор роста дохода сегодня не стаж, а способность влиять на эффективность бизнеса и работать в условиях высокой вариативности. Заметно растёт ценность сотрудников на стыке функций — например, менеджеров по продажам, которые хорошо понимают производство и могут грамотно «собирать» сложные заказы под клиента. Такие специалисты помогают компаниям развиваться активнее, поэтому работодатели готовы пересматривать их компенсации быстрее рынка. На этот момент обратила внимание HR-директор ателье мебели Mr.DOORS Светлана Алёшина.

— К наиболее востребованным профессиям сейчас можно отнести технологов мебельного производства, операторов ЧПУ и специалистов по автоматизированным линиям, конструкторов с опытом работы над нестандартными изделиями. Кроме того, сохраняется спрос на специалистов по закупкам с пониманием вопросов логистики, а также сильных специалистов по продажам в B2B-сегменте, — пояснила Светлана Алёшина.

Авторы Нина Важдаева