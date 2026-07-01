Росстат: Средний размер пенсии в России за год вырос на 8,3%, до 25 400 рублей

Средний размер назначенных пенсий в России достиг 25 400 рублей. По сравнению с маем прошлого года показатель увеличился на 8,3%. Такие данные содержатся в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

В документе уточняется, что речь идёт о мае 2026 года. В апреле 2025 года средний размер пенсии составлял 25 398 рублей. Таким образом, фиксируется устойчивый рост выплат.

В ведомстве подчеркнули, что индексация проводится в плановом порядке. Данные собирались по всей стране и отражают реальную ситуацию с пенсионным обеспечением. Полный текст доклада опубликован на официальном сайте статистической службы.

Ранее в Соцфонде РФ рассказали, что участники спецоперации могут получать сразу две пенсии. Первый вариант — страховая по старости и государственная по инвалидности. Второй — для кадровых военных и сотрудников силовых ведомств: пенсия по инвалидности плюс выплаты за выслугу лет. Госпенсии также положены ополченцам Донбасса и бойцам организаций, содействующих ВС РФ.