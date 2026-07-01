Бойцы СВО могут получать сразу две пенсии: что для этого нужно

Участники специальной военной операции могут получать сразу две пенсии. Об этом сообщил Социальный фонд России на платформе Max. В первом случае речь идёт о страховой пенсии по старости и государственной пенсии по инвалидности.

«Участник СВО может получать две пенсии одновременно. Первый вариант: страховую по старости и государственную по инвалидности», — пояснили в СФР.

Во втором варианте, если боец СВО является кадровым военным или сотрудником силовых ведомств, он может получать государственную пенсию по инвалидности и выплаты за выслугу лет. Госпенсии также предусмотрены для ополченцев Донбасса и бойцов организаций, содействующих ВС РФ.

По данным Соцфонда, один год участия в боевых действиях засчитывается как два года стажа, а пенсионные баллы начисляются в двойном размере. Также участникам СВО доступно более 30 мер поддержки, многие из которых назначаются автоматически. Самая массовая — ежемесячная денежная выплата, которая сохраняется до возвращения домой.

Ранее президент России Владимир Путин подписал три закона о льготах участникам СВО и их семьям. Супруги погибших получают право на бесплатное образование. Вернувшиеся со службы — гарантию рабочего места при сокращении штата. Подробнее — в материале Life.ru.