Путин подписал законы о поддержке участников СВО и их семей: главные новшества 2026 года
Президент России Владимир Путин подписал три закона о льготах участникам СВО и их семьям. Супруги погибших получают право на бесплатное образование. Вернувшиеся со службы — гарантию рабочего места при сокращении штата. Подробнее — в материале Life.ru.
25 апреля 2026 года Владимир Путин подписал сразу три федеральных закона с дополнительными мерами поддержки участников СВО, мобилизованных, добровольцев и их семей. Один закон уже действует с даты подписания, второй тоже вступил в силу сразу, а трудовые гарантии для вернувшихся на работу начнут работать с 1 сентября 2026 года.
Ниже — короткий разбор: кому положено, что именно изменилось и куда идти за льготой.
Что подписал президент 25 апреля 2026-го — три закона за один день
Речь о трёх федеральных законах:
- № 107-ФЗ — поправки к Закону «Об образовании» (льгота на бесплатное обучение для супругов погибших);
- № 108-ФЗ — поправки в статью 179 Трудового кодекса (гарантии при сокращении для вернувшихся после службы; старт — 1 сентября 2026);
- № 109-ФЗ — поправки к закону о войсках Росгвардии (бесплатный проезд родственников к месту лечения тяжелобольного/раненого сотрудника).
Закон № 1. Супруги погибших участников СВО получили право на бесплатное образование
Этот закон вступил в силу 25 апреля 2026 года. Он внёс изменения в статью 71 Закона «Об образовании».
Кого касается:
Право на бесплатное обучение получили вдовы и вдовцы погибших участников СВО. Также в законе отдельно прописана категория супругов погибших участников боевых действий в составе формирований ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года.
Важное условие, которое часто упускают: льгота действует, если супруг/супруга после смерти не вступили в новый брак, — это отмечалось при разъяснении закона.
Что именно дают:
Льгота — это не «диплом бесплатно без экзаменов», а право поступать на бюджетные места в пределах отдельной квоты. Это касается программ высшего образования (в первую очередь бакалавриат/специалитет) и среднего профобразования (колледжи) — детали закрепляются в правилах приёма, но конкурс идёт внутри квоты.
Как воспользоваться льготой:
Алгоритм выглядит так:
- Выбрать вуз/колледж и уточнить у приёмной комиссии, как именно она оформляет приём по отдельной квоте.
- Подать документы как обычно, но приложить подтверждение права на льготу.
- Сдать экзамены по правилам приёма (ЕГЭ/вступительные), если они требуются на выбранную программу, — льгота даёт квоту, а не отменяет правила поступления.
Минимальный набор документов чаще всего включает паспорт, документ об образовании, подтверждение брака и документы, подтверждающие гибель и статус погибшего. Конкретный список лучше уточнить в приёмной комиссии: вузы могут просить дополнительные подтверждения.
Закон № 2. Вернувшимся со службы гарантируют рабочее место даже при сокращении штата
Это поправки в статью 179 ТК РФ. Закон подписан 25 апреля 2026 года, но вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
В чём суть:
Раньше ситуация могла выглядеть так: человек ушёл на службу, трудовой договор был приостановлен, а за время его отсутствия должность «ушла» под сокращение. Теперь добавлена гарантия: при сокращении численности или штата таким сотрудникам должны отдавать предпочтение в оставлении на работе (если производительность и квалификация сопоставимы).
Это не означает, что сокращение «запрещено навсегда», но означает, что у вернувшегося из зоны СВО появляется дополнительная защита именно в процедуре сокращения.
Что делать работнику, если начинаются разговоры о сокращении:
Короткий план на случай риска:
- Письменно уведомить работодателя о выходе на работу после службы в установленный срок.
- Иметь подтверждение прохождения службы/участия (справки, документы по линии службы).
- Если увольняют «под сокращение» с нарушениями — обращаться в трудовую инспекцию и, при необходимости, в суд (потому что вопрос будет упираться в процедуру и доказательства).
Закон № 3. Родственники раненых сотрудников Росгвардии смогут бесплатно ездить к месту лечения
Этот закон действует с 25 апреля 2026 года. Он внёс изменения в статью 28.1 Закона о войсках национальной гвардии.
Кто именно может ехать:
Право на бесплатный проезд получают двое: либо два члена семьи, либо два близких родственника тяжелобольного сотрудника Росгвардии (в том числе если тяжёлое состояние связано с ранением, травмой, контузией).
Что оплачивают и на каком транспорте:
Оплачивается проезд туда и обратно:
- железнодорожным транспортом;
- воздушным;
- водным;
- автомобильным, кроме такси.
И ещё важная деталь: по формулировкам разъяснений, поездка оплачивается один раз за время болезни — то есть это не «неограниченный проезд на каждое продление лечения». Порядок оплаты должен определить руководитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
Как оформить на практике:
Точные шаги зависят от внутреннего порядка Росгвардии (он должен быть утверждён отдельно). В базовом варианте понадобятся подтверждение тяжёлого состояния / лечения и документы, подтверждающие родство.
Что ещё важно знать о поддержке участников СВО
Это уже не про «три закона 25 апреля 2026», но про соседние нормы, которые часто вспоминают в одной связке.
- С осени 2025 года для участников СВО закреплялись дополнительные трудовые гарантии, связанные с возвращением к работодателю и периодом восстановления.
- Для добровольцев действуют нормы, упрощающие присвоение воинских званий без прохождения военных сборов (эта тема поднималась отдельно и оформлялась отдельными поправками).
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Вдова участника СВО: Могу ли я поступить бесплатно, если уже есть высшее образование?
Закон говорит о праве на бесплатное обучение в рамках отдельной квоты, но конкретные условия зависят от уровня программы и правил приёма вуза. Лучше уточнить в приёмной комиссии выбранного вуза, на какие программы квота распространяется в вашем случае.
Мобилизованный вернулся, а его должность сократили до возвращения. Работодатель должен восстановить?
Закон № 108-ФЗ добавляет защиту в процедуре сокращения (преимущественное право остаться при равных условиях) и начинает действовать с 1 сентября 2026 года. Что можно сделать уже сейчас — фиксировать все документы и следить за процедурой, потому что спор всегда решается по фактам и датам.
Родственников раненого росгвардейца двое — это один раз или каждый раз при лечении?
По разъяснениям, проезд оплачивается один раз за время болезни.
Какие документы нужны для бесплатного проезда к раненому бойцу Росгвардии?
Нужны документы, подтверждающие родство / статус члена семьи, и подтверждение тяжёлого состояния / лечения. Точный порядок должен определить уполномоченный орган, поэтому детали лучше уточнять по линии Росгвардии/части, где проходит службу сотрудник.
Распространяется ли сохранение рабочего места на ИП и самозанятых?
Поправки № 108-ФЗ относятся к трудовым отношениям по Трудовому кодексу, то есть к ситуации «работник – работодатель». Для ИП и самозанятых это не тот формат, у них другие механизмы поддержки.
Заключение
Коротко по датам и сути: 25 апреля 2026-го заработали новые льготы на бесплатное обучение для супругов погибших и право на бесплатный проезд к месту лечения для двух родственников тяжелобольного/раненого сотрудника Росгвардии. А вот трудовые гарантии при сокращении для вернувшихся со службы начнут действовать с 1 сентября 2026 года — и это важная дата для тех, кто выходит на работу после службы и переживает за сокращения.
