У военкоматов новые права: забрать в армию могут в любой момент. Всё о новом законе

Согласно новому закону о призыве, новобранцев можно будет призывать на службу круглый год. Что это значит для граждан, чего ждать от нового закона, принятого Госдумой 28 октября 2025 года, — читайте подробнее в материале Life.ru. 31 октября, 10:17

На днях Госдума в третьем чтении приняла законопроект о круглогодичном призыве на военную службу, внесённый на рассмотрение ещё 22 июля этого года. Предложили эту идею глава Комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, отметив высокую значимость данной инициативы, заверив, что новый закон «идёт навстречу призывникам». Выходит, теперь в армию будут забирать в течение всего года? Не совсем так. Life.ru во всём разобрался и подготовил объяснение грядущих изменений.

В чём суть нового закона

28 октября 2025 года Государственная дума окончательно одобрила закон, который закрепляет круглогодичный призыв на срочную военную службу. Изменения вносятся в Федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе».

Главные положения

Круглогодичная медкомиссия — кого коснётся. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Согласно принятым изменениям, призывники теперь будут проходить медицинское обследование и психологический отбор в течение всего года, что позволит исключить резкие нагрузки на военкоматы и дать им возможность для более тщательного отбора кандидатов на военную службу. Однако, как и прежде, отправка новобранцев в военные части будет происходить в установленные сроки: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также для тех, кто занят в сельском хозяйстве или педагогической сфере, предусмотренные специальные сроки призыва сохранятся, о них, к слову, мы подробно уже рассказывали здесь.

Помимо этого закон вносит изменения в процесс подачи заявлений на альтернативную гражданскую службу. Теперь призывник должен подать своё заявление в конкретно установленные сроки: до 1 апреля, если призыв назначен на осень того же года, и до 1 октября для весеннего призыва следующего года. Кроме того, новый закон устанавливает, что после получения электронной повестки у призывника будет 30 дней для явки в военкомат.

Также призывная комиссия теперь будет иметь право рассматривать некоторые вопросы без необходимости личного присутствия призывника, например предоставление отсрочки или освобождение от службы.

Когда закон вступит в силу

Когда начнётся круглогодичный призыв в армию. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В случае подписания закона президентом, в силу он вступит 1 января 2026 года, в момент официального опубликования.

Как было раньше

Пока закон ещё не вступил в силу, действуют прежние правила.

Призыв на срочную службу для большинства мужчин проходит два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. И именно в эти периоды:

Призывник проходит медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор.

После попадает на заседание призывной комиссии.

Далее получает повестку и следует её указаниям: явиться в назначенное время и место.

И, наконец, попадает в сборный пункт, где ждёт отправки к месту несения службы.

Чего ждать призывникам — основные минусы и плюсы

Призыв резервистов — что о нём известно. Фото © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Главным плюсом круглогодичной системы для призывников станет возможность для более эффективного обжалования решения о призыве, если вдруг он с ним не согласен, ведь теперь между медкомиссией и отправкой в часть будет намного больше времени, которого суду будет достаточно, чтобы всё проверить.

Неудобством же может оказаться тот факт, что вызвать молодого человека для прохождения медкомиссии могут в любой момент, а не как раньше, только весной или осенью в конкретные месяцы. В основном же никаких существенных изменений призывников не ждёт.

Призыв резервистов

И в завершение ещё об одном важном законопроекте — призыве резервистов. Сразу отметим, что резервист и пребывающий в запасе — не одно и то же.

Запасник — это гражданин, прошедший срочную или альтернативную службу, уволенный со службы и отправленный в запас, освобождённый от призыва или завершивший обучение в военных вузах и центрах, никакого контракта с Минобороны у него нет, и подлежит призыву он только по мобилизации.

Резервист — это лицо, пребывающее в запасе, которое добровольно заключило с Министерством обороны специальный контракт на пребывание в мобилизационном резерве. В течение действия контракта гражданин занимается своими делами, работает, периодически участвует в военных сборах и получает ежемесячную выплату за то, что состоит в резерве.

Сегодня законодательством регламентировано применение подразделений резервистов только в военное время и в период мобилизации. Это хотят изменить.

Так, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает привлекать резервистов на специальные сборы, направленные на защиту объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры на основании указа президента РФ, преимущественно на территории своего региона.

Также планировалось разрешить призывать резервистов для проведения контртеррористических операций (КТО) и при использовании Вооружённых сил за пределами России, но эти пункты были исключены.

Авторы Андрей Ананьев