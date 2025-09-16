Кого не заберут в армию осенью 2025? Полный гид по отсрочкам и новым правилам осеннего призыва Оглавление Осенний призыв 2025 — когда начинается Что такое призыв и как он проходит Правила осеннего призыва 2025 Возраст и сроки призыва Как будут оповещать призывников осенью в 2025 году Категории годности и как их определяют Отсрочки от армии осенью 2025 Кого не возьмут Что такое альтернативная гражданская служба Вопрос – ответ Как приходят повестки Что нужно делать после получения повестки осенью 2025 Что будет, если не прийти в военкомат после вручения повестки Что будет за уклонение от призыва осенью 2025 Участие срочников в СВО осенью 2025 Кого отправляют в запас Служба по контракту Когда начнётся осенний призыв в 2025 году, кому положена отсрочка от армии осенью в 2025 году, сколько служить в 2025 году, кого не возьмут в армию, новые правила призыва и условные наказания, отправка на СВО — в материале Life.ru. 15 сентября, 21:35 Осенний призыв 2025 — когда начинается, кого возьмут. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Осенний призыв в 2025 году стартует совсем скоро, 1 октября, и продлится до конца года. И хотя до старта кампании ещё есть время, граждан мужского пола уже начали вносить в электронный реестр воинского учёта — новую систему, которая полноценно начала работать не так давно. Но это не единственное нововведение. Согласно указу президента, призвать смогут и без прохождения медкомиссии — подробнее об этом в статье далее.

Осенний призыв 2025 — когда начинается

В 2025 году осенний призыв на военную службу стартует 1 октября, в принципе как и всегда, и продлится три месяца в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе».

Для отдельных групп граждан сроки могут отличаться: например, жители северных регионов будут призываться с ноября. Эти изменения связаны с учётом климатических условий и занятостью на сезонных работах.

Что такое призыв и как он проходит

Призыв — это набор в армию молодых людей на срочную службу, который проводится в России два раза в год: весной и осенью. Регламентируется он Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», а в статье 59 Конституции РФ закреплено, что защита Отечества является «долгом и обязанностью гражданина», а значит, прохождение службы в нашей стране обязательно для лиц мужского пола.

Процедура призыва состоит из нескольких основных этапов:

В первую очередь гражданин получает повестку, информирующую его о призыве.

Далее он проходит медицинскую комиссию, которая оценивает его здоровье.

После этого собирается призывная комиссия, которая принимает окончательное решение о категории годности призывника.

Наконец, призывник направляется на сборный пункт, откуда его отправляют к месту несения службы.

Правила осеннего призыва 2025

Как вы уже знаете, призывной возраст с недавнего времени увеличили — теперь молодого человека могут забрать на «срочку» не до 27, а до 30 лет, что усложнило жизнь уклонистам. Новое правило призыва 2025 оставляет им ещё меньше шансов.

С этого года действие решения об отправке призывника на срочную службу расширено до двух призывных кампаний. То есть если по какой-то причине вас не забрали во время весенней кампании (закончились места, к примеру), то заберут осенью, и проходить все процедуры заново, например медосвидетельствование, будет не нужно, только если вы не оспорите прошлое решение — например, в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.

В остальном правила осеннего призыва совпадают с правилами весеннего.

Возраст и сроки призыва

Как и многими годами ранее, весенний призыв стартует в 2025 году 1 октября и закончится перед новым годом — 31 декабря.

Но для некоторых категорий граждан эти сроки отличаются:

Так, для жителей Крайнего Севера призыв проходит с 1 ноября по 31 декабря, то есть на месяц позже стандартного срока.

Педагогические работники осенью вовсе не призываются, только весной.

У жителей сельских местностей, которые активно занимаются сельскохозяйственными работами, призыв начинается 15 октября, на две недели позже, чем у остальных.

Продолжительность срочной службы никак не изменилась — 12 месяцев, как и прежде.

Призывной возраст же был увеличен, о чём мы ранее упомянули. Отныне прохождению срочной военной службы подлежат граждане мужского пола от 18 до 30 лет.

Призыв 2025: возраст, ограничения. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Как будут оповещать призывников осенью в 2025 году

Если раньше повестки были только бумажными, их вручали лично под подпись и не всегда это получалось сделать, то с введением Единого цифрового реестра воинского учёта процесс оповещения призывников стал значительно проще. Теперь уведомления о призыве могут быть осуществлены несколькими способами:

Лично, по месту жительства или на рабочем месте;

В виде заказного письма через «Почту России»;

С использованием электронного реестра и сервиса «Госуслуги».

Согласно новым правилам, повестка считается вручённой: если призывник её подписал; прошло семь дней с момента её размещения в реестре; она была отправлена по почте заказным письмом (даже если её не забирать, официально она будет являться полученной).

С 1 ноября 2024 года уведомления, отправленные через «Госуслуги», также будут автоматически считаться полученными через неделю после их публикации. Призываемые граждане должны быть внимательны, так как игнорирование повестки может привести к штрафам и другим серьёзным последствиям.

Категории годности к призыву в 2025 году — какие есть. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Категории годности и как их определяют

Перед призывом граждане проходят медицинское освидетельствование, которое позволяет определить их состояние здоровья. На основании его результатов каждому призывнику присваивается одна из пяти категорий годности к службе.

Существуют следующие категории годности:

Категория А: призывник полностью здоров и годен для службы в любых родах войск. Ещё она подразделяется на несколько подкатегорий:

А1 — абсолютно здоров;

А2 — перенесённые травмы или заболевания не мешают службе, но есть небольшие ограничения;

А3 — некоторые ограничения в связи с незначительными проблемами со зрением;

А4 — небольшие отклонения и ограничения по нагрузке — например, из-за плоскостопия.

Категория Б: у призывника имеются незначительные проблемы со здоровьем, что позволяет ему служить, но с ограничениями по определённым родам войск. Тоже имеет подкатегории:

Б1 — лёгкие заболевания или физические отклонения, которые не препятствуют службе в определённых подразделениях, таких как пограничные войска или войска специального назначения;

Б2 — охватывает незначительные проблемы со здоровьем, которые могут ограничивать службу в войсках с высокой физической нагрузкой, но всё же позволяют служить, например, в инженерных или ракетных войсках;

Б3 — относится к умеренным проблемам со здоровьем, которые исключают возможность службы в боевых подразделениях и накладывают ограничения на физические нагрузки и работу в условиях повышенного риска;

Б4 — характеризуется заметными проблемами со здоровьем, позволяющими службу лишь с минимальными физическими нагрузками, как, например, в радиотехнических или войсках связи.

Категория В: призывник имеет серьёзные проблемы со здоровьем, и его призыв возможен только в условиях военного времени.

Категория Г: призывник временно не годен к службе из-за состояния здоровья; предоставляется отсрочка на период от полугода до года для восстановления.

Категория Д: призывник признан не годным к службе и не подлежит призыву при любых обстоятельствах.

Кому предоставляется отсрочка от армии в 2025 году — список категорий. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Отсрочки от армии осенью 2025

Отсрочка от армии может быть предоставлена по различным причинам. Главные основания для её получения следующие:

призывник учится на очной форме обучения;

наличие медицинских показаний, препятствующих службе;

необходимость в уходе за больным родственником;

наличие у призывника ребёнка-инвалида до трёх лет или двух детей;

супруга призывника беременна вторым ребёнком и находится на сроке не менее 26 недель;

призывник является единственным родителем;

призывник — опекун несовершеннолетних братьев и сестёр (или близких родственников, за которыми нужен постоянный уход), у которых больше никого нет;

призывник занимает должность депутата или является сотрудником государственных силовых структур.

Для оформления отсрочки необходимо подготовить и предоставить в военкомат документы, подтверждающие основание для её получения.

Кого не возьмут

Существует несколько категорий граждан, которые вовсе освобождаются от военной службы по призыву. К ним относятся:

Дети и братья военнослужащих, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Лица, находящиеся под следствием или имеющие обвинения по уголовным делам.

Граждане, отбывающие уголовное наказание, а также те, у кого есть непогашенные или неснятые судимости.

И, разумеется, в армию не призывают тех, кто не может служить по состоянию здоровья, о чём мы уже рассказали в блоке о категориях годности.

Альтернативная гражданская служба в 2025 году — что такое, перечень профессий. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Что такое альтернативная гражданская служба

Альтернативная гражданская служба (АГС) представляет собой замену военной службы на обычную работу для тех, кто не может служить в армии по моральным, религиозным или иным убеждениям. Возможность выбрать АГС также доступна представителям малочисленных коренных народов, которые ведут традиционный образ жизни.

Призывнику необходимо подать заявление в призывную комиссию за полгода до начала призыва, чтобы получить право прохождения альтернативной службы. Продолжительность АГС составляет 21 месяц, а в военных организациях — 18 месяцев, что делает её более продолжительной по сравнению с обычной срочной службой сроком 12 месяцев.

Существует перечень из 266 различных профессий, которые можно выбрать в рамках АГС. Например, инженер по сварке, маляр, животновод, дояр или машинист автогрейдера.

Вопрос – ответ

И в заключение собрали для вас ответы на актуальные сегодня вопросы — что будет, если не прийти в военкомат по повестке, могут ли срочника отправить на СВО, какое последует наказание за уклонение от службы и так далее.

Как приходят повестки

Об этом мы уже ранее говорили, но коротко повторим.

Прийти повестка может:

вам лично в руки по месту жительства, на работу или учёбу в бумажном виде под подпись;

по почте заказным письмом;

на «Госуслуги», а также повестка должна появиться в Едином реестре воинского учёта — портале « реестрповесток.рф » (он, скорее всего, полноценно заработает только в 2026 году).

Что нужно делать после получения повестки осенью 2025

При получении повестки важно внимательно ознакомиться с ней. Убедитесь, что в документе указаны ваши ФИО, дата и время явки, адрес военкомата, а также цель вызова.

Каждый гражданин, подлежащий призыву на военную службу в рамках осенней кампании, обязан явиться в военкомат в указанные в повестке сроки для прохождения медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора, на заседание призывной комиссии или отправку в воинскую часть.

Если получил повестку, но не пришёл в военкомат — что грозит. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Что будет, если не прийти в военкомат после вручения повестки

Если военнообязанный не приходит в военкомат в установленные сроки без уважительной причины, его ждёт административный штраф от 10 до 30 тыс. рублей, согласно статье 21.5 КоАП РФ.

Что будет за уклонение от призыва осенью 2025

За незаконное уклонение от призыва, а также неоднократные неявки, притом что повестки вы получили, может быть назначен штраф до 200 тыс. рублей. Кроме того, за подобные действия предусмотрена и уголовная ответственность по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Как отметил военный юрист Сергей Мамонтов, любая повестка из военкомата накладывает на призывника обязательства. Если повестку вручили (лично под подпись или электронным способом), то гражданин обязан явиться в военкомат.

«В том случае если гражданин имеет право на отсрочку от призыва или не может явиться по уважительной причине, он должен уведомить об этом военкомат», — отметил эксперт.

Участие срочников в СВО осенью 2025

Российское законодательство строго регулирует вопросы участия в боевых действиях, и срочники не могут быть направлены в районы конфликтов без их добровольного согласия и необходимой подготовки.

«Даже если призывники не будут направлены непосредственно в зону активных боевых действий, их могут задействовать в иных задачах, направленных на обеспечение безопасности и обороноспособности страны. Сюда может входить охрана ключевых стратегических объектов, поддержание правопорядка в приграничных районах, а также участие в плановых учениях и тренировочных мероприятиях», — отметил Александр Чугай, военный эксперт

Кого отправляют в запас

Запас формируется из следующих категорий граждан:

Лица, уволившиеся со службы.

Выпускники военных вузов, успешно завершившие обучение.

Граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу (АГС) или срочную службу в армии.

Те, кто прошёл обучение на военной кафедре.

Лица, освобождённые от призыва по различным причинам, а также те, кто получил отсрочку до достижения 27 лет.

Женщины, получившие военную специальность.

Служба по контракту

Вместо «срочки» призывники имеют возможность подписать контракт и проходить службу уже как профессиональные военнослужащие, но важно отметить, что в условиях специальной военной операции расторжение контракта досрочно или по его истечении не представляется возможным — срок действия договора будет автоматически продлеваться.

Также стоит упомянуть, что служить по контракту могут как мужчины, так и женщины. В 2022 году были внесены изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые отменили возрастные ограничения для контрактников. Таким образом, любой желающий, независимо от возраста, теперь может заключить договор с Минобороны и заступить на службу.

