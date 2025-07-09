Будет ли мобилизация в России осенью 2025 года? Разбор слухов и фактов В последнее время в Сети опять поползли слухи о мобилизации в России. Life.ru разбирался, где правда, а где слухи и в чём разница между призывом и мобилизацией. Объясняем, чего ждать в 2025 году и как не попасть на штрафы. 8 июля, 21:31 Когда будет новая мобилизация в России? Ответ Кремля и Минобороны. Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин

Тема мобилизации в России продолжает вызывать активные обсуждения в обществе. Несмотря на заявления представителей власти о том, что необходимости в новом наборе мобилизованных нет, вопросы по этому поводу не утихают. Пока чиновники разных уровней уверяют, что беспокоиться не стоит, в Сети не перестают появляться всё новые и новые слухи о следующей волне мобилизации, на этот раз осенью 2025 года. В этой статье мы разобрали все факты и выяснили, стоит ли чего-то такого ждать.

Генштаб взялся за мобилизацию: как один заголовок вызвал волну паники

Одним из поводов распространения слухов о новой волне мобилизации стало прочтение новости не дальше заголовка. В своём ТГ-канале военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что «в российском Генштабе всерьёз взялись за мобилизацию». И те, кто дальше вчитываться в текст не стал, невольно запустили новую волну беспокойства. На деле же Суконкин говорил о новой кампании по уничтожению территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине — аналогов наших военкоматов. Поэтому ни о каких повестках и новой мобилизации и речи не шло.

Чиновники подтверждают, что в 2025 году будет традиционный осенний призыв, но не мобилизация. Фото © РИА Новости / Виталий Тимкив

Последние заявления Минобороны о мобилизации и комплектовании армии

Вокруг темы мобилизации в России разговоры не утихают. Представители власти, включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и министра обороны РФ Андрея Белоусова, подчёркивают, что в настоящее время нет необходимости в новой волне призыва. Они акцентируют внимание на том, что армия продолжает укомплектовываться за счёт контрактников и добровольцев.

Песков отметил, что, хотя мобилизационные мероприятия завершены, указ о мобилизации остаётся в силе и применяется к другим важным аспектам специальной военной операции. Это подчёркивает, что власти готовы к изменениям в рамках существующих процедур, но не планируют масштабного призыва граждан. В конце мая 2025 года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования армии по контракту сообщил, что около 175 тысяч российских контрактников и более 14 тысяч добровольцев прибыли в военные части и добровольческие подразделения с начала года.

Министр обороны Андрей Белоусов тоже заявил, что основным способом пополнения Армии России остаются контракты с военнослужащими. Он опроверг слухи о всеобщей мобилизации и акцентировал внимание на продолжающемся наборе добровольцев.

Президент Владимир Путин также подтвердил отсутствие необходимости в новой мобилизации в России, отметив, что личного состава для выполнения поставленных задач достаточно. Вместо этого он анонсировал целенаправленный набор квалифицированных инженеров для обеспечения армии техническими специалистами.

Набор в армию 2025: как изменилась ситуация с добровольцами после 2022 года

В России продолжается переход к контрактной системе комплектования армии, что подтверждается успешными результатами набора добровольцев. После частичной мобилизации в 2022 году, которая позволила призвать 300 тысяч резервистов и полностью удовлетворила потребности в кадрах для специальной военной операции, ситуация с комплектованием Вооружённых сил значительно улучшилась.

По данным Минобороны, только за первые три месяца 2025 года уже 78 тысяч человек заключили контракт на службу, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот прирост добровольцев в три раза превышает текущие нужды группировки в зоне СВО, что свидетельствует о высокой мотивации граждан служить в армии. Таким образом, делается акцент на развитие профессиональной армии, полагаясь на добровольный набор и отказываясь от планов по новой мобилизации.

Армия России пополняется за счёт контрактников. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Что ждёт призывников осенью 2025? Важные изменения и последствия уклонения

Но набор в ВС РФ осенью 2025 года, конечно же, будет. Не стоит забывать, что в России существует срочная служба и проводятся весенняя и осенняя призывные кампании. Разумеется, это не мобилизация, однако правила призыва те же.

Уклонение от призыва, неявка в военкомат по повестке без уважительной причины влечёт за собой последствия:

ограничение выезда из страны после того, как повестка считается вручённой;

ограничение на управление транспортными средствами;

отказ в заключении кредитного договора, договора займа;

пауза в постановке недвижимого имущества на кадастровый учёт или в регистрации прав;

запрет на государственную регистрацию транспортных средств;

запрет на государственную регистрацию в качестве ИП;

запрет на постановку на учёт в налоговом органе физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»;

а ещё возможно получение штрафа.

И хотя мобилизации ждать не стоит, важно помнить, что, если вы гражданин России призывного возраста, не имеете медицинских противопоказаний и ещё не проходили срочную службу по призыву, нужно следить, не пришла ли вам повестка, и вовремя явиться в военкомат, чтобы избежать неприятных последствий.

При получении повестки надо явиться в военкомат. Фото © РИА Новости / Виталий Тимкив

Последние новости о мобилизации: что нужно знать каждому россиянину

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что в 2025 году в России не планируется проводить даже частичную мобилизацию. Это подтверждается официальными заявлениями представителей власти, включая представителей Кремля и Государственной думы, которые отмечают, что преимущество в зоне СВО — на стороне России. К тому же президент Владимир Путин акцентировал внимание на увеличении выплат добровольцам, назначении проявивших себя военнослужащих на ответственные госдолжности и добавлении льгот действующим в зоне СВО военным. Также планируется рост штатной численности ВС РФ за счёт контрактников до 2,39 миллиона человек.

Слухи о возможной мобилизации, как правило, возникают весной и осенью, как раз во время призывных кампаний, для создания напряжённости и дестабилизации общественного мнения. Федеральные средства массовой информации рекомендуют гражданам не верить фейкам и слухам.

Авторы Андрей Ананьев