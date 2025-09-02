Заберут в армию осенью 2025? Как студенту вуза и колледжа получить отсрочку Оглавление Кому дают отсрочку от армии по учёбе Сколько дают отсрочек от армии по учёбе Как получить отсрочку по учёбе Отсрочка от армии в школе Отсрочка от армии в колледже Отсрочка от армии в ВУЗе Отсрочка при переводе Магистратура и отсрочка от армии Аспирантура и отсрочка от армии Отсрочка от армии при заочной форме обучения Какие документы нужны Как получить отсрочку при отчислении Основные правила и изменения в 2025 году Полезные советы Как получить отсрочку от армии по учёбе: в связи с поступлением в колледж, в ВУЗ, кому полагается отсрочка от армии, какие документы нужны, что изменилось в 2025 году. Виды отсрочки для выпускников и студентов — в материале Life.ru. 1 сентября, 21:41 Отсрочка от армии в 2025 году — кому полагается. Обложка © ChatGPT

Совсем скоро стартует осенняя призывная кампания. Традиционно она пройдёт с 1 октября по 31 декабря. В этот период повестки о явке в военкомат могут получить граждане мужского пола от 18 до 30 лет. Как раз того возраста, когда большинство учатся в колледжах, вузах, а некоторые заканчивают школу. Разумеется, таким молодым людям полагается отсрочка в связи с обучением. Не всем, но, наверное, подавляющей части. Сегодня мы разберёмся, кто именно имеет право пока не идти в армию и есть ли какие-то изменения в законодательстве в 2025 году.

Кому дают отсрочку от армии по учёбе

Отсрочку от службы в армии могут получить только те, кто обучается по госаккредитованным программам на очной форме. Это касается:

школьников старше 18 лет, им отсрочка предоставляется до окончания школы;

студентов средних профессиональных учреждений;

учащихся вузов на бакалавриате, специалитете и магистратуре, включая аспирантов и ординаторов;

граждан, проходящих подготовку для службы в религиозных организациях.

Студенты заочной и очно-заочной форм обучения такой льготы не имеют.

Сколько дают отсрочек от армии по учёбе

Отсрочка от армии для студентов предоставляется один раз и не зависит от наличия военной кафедры в учреждении. Если вы уже использовали отсрочку в колледже или техникуме, при поступлении в вуз вторая не предусмотрена.

При этом отсрочка, полученная во время учёбы в школе, не сгорает и может быть использована вновь при поступлении в вуз.

Также важно помнить, что, если студент уходит в академический отпуск или меняет учебное заведение, он может сохранить право на отсрочку при условии, что срок обучения не увеличивается более чем на 12 месяцев.

Как получить отсрочку по учёбе

Отсрочку от армии можно получить только по решению призывной комиссии, и призывник сам обязан предоставить необходимые документы.

Зачисление в учебное заведение не гарантирует автоматической отсрочки, а лишь предоставляет право на её оформление. Для этого нужно обратиться в военкомат, заявить о намерении получить отсрочку и предоставить все подтверждающие документы. Комиссия внимательно рассмотрит заявку и решит, давать отсрочку или нет.

Отсрочка от армии в школе

Молодые люди становятся на воинский учёт в 17 лет. Начиная с 2023 года процесс проходит без личного присутствия призывника — повестки для уточнения данных отправляются через портал «Госуслуги».

Иногда юноше исполняется 18 лет ещё во время учёбы в школе, и на такой случай ему положена отсрочка. Для её получения нужно предоставить в военкомат справку из учебного заведения, которая должна быть подписана директором и заверена печатью. Школьники имеют право на отсрочку до окончания 11-го класса и получения аттестата, но если у школы нет аккредитации или обучение проходит в заочной форме, отсрочка не предоставляется. После сдачи ЕГЭ выпускники имеют возможность поступить в ссуз или вуз, их отсрочка действует до 1 октября, то есть до начала осеннего призыва.

Отсрочка от армии в колледже

Предоставляется ли отсрочка от армии студентам колледжа? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Отсрочка от армии предоставляется студентам, поступившим в колледж после 9-го или 11-го класса, на весь период обучения. Для этого необходимо выполнить следующие условия:

1. Студенту нужно предоставить военкомату справку из колледжа с указанной датой и номером приказа о зачислении, курсом обучения и датой окончания. Документ должен быть подписан руководством и иметь печать.

2. Колледжу необходимо иметь государственную аккредитацию.

Отсрочка начинает действовать с момента зачисления, и предыдущие основания теряют силу. То есть выпускники 9-го класса, хотя и так имеют отсрочку до исполнения им 18 лет, всё равно должны предоставить справку сразу после зачисления в ссуз, а сдавшие ЕГЭ одиннадцатиклассники — до 1 октября.

Важно помнить, что отсрочка предоставляется только один раз, и при поступлении по окончании этого колледжа в другой призывник будет подлежать призыву на общих основаниях.

Отсрочка от армии в ВУЗе

Для получения отсрочки от службы в армии на время учёбы в вузе необходимо соответствовать нескольким критериям. Прежде всего, вы должны быть студентом очного отделения вуза с государственной аккредитацией и получать высшее образование впервые.

Для студентов бакалавриата отсрочка предоставляется при условии, что они обучаются по программе бакалавриата впервые и не имеют дипломов специалиста или магистра. Студенты специалитета также должны обучаться по своей программе впервые и не иметь дипломов бакалавра или магистра.

Кроме того, и учащиеся духовных семинарий могут получить отсрочку на весь период обучения, если их учебное заведение аккредитовано. Учёба за границей не даёт права на отсрочку, и в этом случае вы снимаетесь с воинского учёта по заявлению.

Отсрочка при переводе

При переводе в другой вуз отсрочка сохраняется, если общий срок обучения увеличивается не более чем на год и программа аккредитована. Внутри вуза отсрочка не сгорает при переходе на другую программу при условии, что уровень образования остаётся прежним и новая программа также имеет аккредитацию.

Магистратура и отсрочка от армии

Отсрочка от службы в армии для студентов магистратуры возможна, но при соблюдении определённых условий. Чтобы её получить, вы не должны иметь диплом магистра или специалиста и поступить в магистратуру в год окончания бакалавриата. В остальных случаях отсрочка не предоставляется.

Аспирантура и отсрочка от армии

Аспиранты имеют право на отсрочку от армии, независимо от их предыдущего образования. А после успешной защиты диссертации и получения степени кандидата наук они могут быть и вовсе полностью освобождены от призыва.

Аналогичная отсрочка предоставляется учащимся ординатуры и ассистентам-стажёрам. Однако медики могут поступить в аспирантуру только после ординатуры или при наличии клинического опыта (несколько лет работы в медучреждении), но предоставляется только одна отсрочка на одно из этих учебных направлений, то есть медик, поступивший в аспирантуру после ординатуры, отсрочки от призыва не получит.

Важный момент для выпускников: отсрочка от призыва на обучение в вузе прекращается с момента издания приказа о вашем отчислении после окончания срока обучения. Поступление в магистратуру или аспирантуру может занять некоторое время, в течение которого выпускника могут призвать. Чтобы избежать этого, многие прибегают к оформлению последипломного отпуска, что позволяет им формально всё еще оставаться студентами. В таком случае приказ об отчислении обычно издаётся в августе, что даёт шанс успеть поступить на новую программу и получить отсрочку.

Отсрочка от армии при заочной форме обучения

Отсрочка от армии — при какой форме обучения положена. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

При поступлении на очно-заочную или заочную форму обучения или переводе с очной на очно-заочную или заочную отсрочка теряется, так как для студентов этих форм обучения она не предусмотрена.

Студенты, обучающиеся очно-заочно на аккредитованных программах и впервые получающие образование, могут рассчитывать только на отсрочку от мобилизации.

Какие документы нужны

Для получения отсрочки от военной службы по призыву студентам необходимо предоставить справку об очной форме обучения, которая выдаётся учебной частью или военно-учётным центром вуза. Справка должна содержать название учебного заведения, срок обучения, быть подписана руководителем и заверена печатью.

Выдаётся она на один учебный год и должна быть представлена в военкомат до 1 октября. Если не успеть в этот срок, в армию, скорее всего, не призовут, но штраф выписать могут за неисполнение обязанностей по воинскому учёту. Аспирантам дополнительно требуется диплом о высшем образовании и информация о зачислении в аспирантуру.

Как получить отсрочку при отчислении

При отчислении из вуза по собственной инициативе студенты могут сохранить право на отсрочку от армии, если успеют восстановиться в том же учебном заведении до следующего призыва, и при этом срок обучения не увеличится. Однако, если отчисление произошло по инициативе вуза, например, из-за неуспеваемости, право на отсрочку утрачивается, даже если студент сдал все долги и восстановился.

Основные правила и изменения в 2025 году

Для оформления отсрочки от призыва на военную службу по учёбе теперь необходимо подать заявление в призывную комиссию и приложить оригинал справки об обучении. Ранее достаточно было просто предоставить справку по утверждённой форме и явиться по повестке на заседание комиссии. Также появилась возможность оформить отсрочку без личной явки призывника, если заявление подано до 10 сентября (перед осенним призывом) или 10 марта (весенним).

Полезные советы

Процедура получения отсрочки требует чёткого соблюдения установленного порядка действий и своевременной подачи необходимых документов. А потому нужно вовремя предоставлять все справки, чтобы не потерять право на отсрочку.

Военкоматы всё чаще оформляют отсрочки автоматически через электронный реестр, особенно для студентов госвузов. Но всё же лучше самому принести справку в военкомат — на всякий случай.

Студентов творческих вузов иногда проверяют строже — нужно быть готовым подтвердить посещаемость.

Военкоматы работают по графику, поэтому лучше подать документы до начала призыва (1 апреля или 1 октября).

