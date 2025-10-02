Новый список болезней от Минобороны: 35 стоп-диагнозов для армии Оглавление Какие изменения в списке болезней могут вступить в силу в 2025 году / Новый список болезней, предложенный Минобороны Существующий перечень заболеваний, при которых нельзя служить Зрение Заболевания сердца Заболевания костно-мышечной системы Травмы Инфекционные болезни: ВИЧ, гепатит, туберкулёз Список всех болезней, с которыми не берут на службу Категории годности Какие медицинские документы и справки нужны В России могут скорректировать список болезней, при которых гражданин не может заключить контракт на военную службу при мобилизации. Перечень уже существующего списка заболеваний, новости по теме — подробнее в материале Life.ru. 1 октября, 21:35 С каким зрением и давлением не возьмут по контракту? Разбор новых правил Минобороны. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Эрик Романенко, Евгений Епанчинцев, © Freepik / benzoix

На днях на портале проектов нормативных правовых актов Министерство обороны России опубликовано предложение по внесению изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе. Предусмотрено расширение списка заболеваний, не позволяющих гражданам, признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракт в условиях мобилизации и военного положения, с закреплённых приказом № 506 от 7 августа 2023 года 26 позиций до 35.

Далее вы можете более подробно изучить предлагаемые Минобороны изменения, разобраться в категориях годности и выяснить, какие документы нужны, чтобы подтвердить наличие той или иной болезни.

Какие изменения в списке болезней могут вступить в силу в 2025 году / Новый список болезней, предложенный Минобороны

Минобороны РФ предложило расширить список заболеваний, из-за которых граждане с категорией здоровья «ограниченно годен» не могут заключать контракты на прохождение военной службы при мобилизации и во время введённого военного положения. В соответствии с новым проектом приказа число таких заболеваний будет увеличено с 26 до 35.

В настоящее время он находится на стадии общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы — и после получения обратной связи его планируется доработать и направить на согласование в соответствующие министерства.

Согласно проекту, в новый список заболеваний, препятствующих военной службе, войдут такие недуги, как туберкулёз, психические расстройства, эпилепсия, различные болезни сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. В Министерстве обороны подчеркнули, что изменение правил обусловлено полученным в ходе специальной военной операции опытом.

В новом перечне теперь присутствуют патологии глаз и век, а также вестибулярные расстройства и стойкое снижение слуха.

Дополнительно акцентируется внимание на заболеваниях аорты и сосудистой системы — как магистральных, так и периферических артерий, вен и лимфатических сосудов при умеренных нарушениях кровообращения и функций.

Помимо того, граждане с челюстно-лицевыми аномалиями, а также с деформациями и дефектами кистей, пальцев и стоп не смогут подписать контракт.

Наконец, введены более строгие критерии оценки последствий травм, связанных с переломами позвоночника и других частей тела, а также с поражениями костной системы и наличием инородных тел в области черепа и головного мозга.

Существующий перечень заболеваний, при которых нельзя служить

Список болезней для отсрочки расширили: что изменится в 2025 году?

Как мы уже сказали не раз до этого, существует определённый перечень заболеваний, при которых граждане освобождаются от призыва на военную службу, и закреплён он в постановлении Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».

Он включает инвалидность, ВИЧ-инфекцию, злокачественные опухоли, врождённый сифилис, тяжёлую бронхиальную астму, эпилепсию с регулярными приступами, а также серьёзные сосудистые заболевания головного мозга.

Далее рассмотрим самые популярные недуги, при наличии которых нельзя подписать контракт в период мобилизации.

Зрение

Диабет, сколиоз, проблемы со зрением — войдут ли в новый список болезней, освобождающих от мобилизации.

Ограничивают в подписании контракта призывников с серьёзными офтальмологическими заболеваниями. В условиях мобилизации и военного положения не допускаются к службе граждане, если их зрение не соответствует установленным критериям.

Основные ограничения по зрению, приводящие к невозможности служить по контракту, включают:

— остроту зрения одного глаза ниже 0,09;

— слепоту одного глаза при остроте зрения другого 0,4 и выше;

— отсутствие глаза при остроте зрения второго 0,4 или выше;

— остроту зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения другого от 0,3 до 0,1.

Заболевания сердца

Список болезней для отсрочки расширили до 35.

Определённые сердечно-сосудистые заболевания могут стать причиной отказа в заключении контракта с Министерством обороны. Например, лица с сердечной недостаточностью III функционального класса или с гипертонической болезнью II стадии, если она сопровождается церебральными расстройствами, не смогут пойти служить по контракту в период мобилизации.

Заболевания костно-мышечной системы

Сколиоз представляет собой одно из наиболее распространённых нарушений структуры позвоночника. В зависимости от степени искривления могут присваиваться различные категории годности к военной службе. Например, при фиксированном сколиозе II степени с углом искривления от 11 до 17 градусов и отсутствии функциональных нарушений возможна категория здоровья «Б». Напротив, дегенеративный сколиоз I–II степени чаще всего приводит к присвоению категории «В». А если угол искривления позвоночника более 17 градусов, недуг сопровождается болями, ограниченными движениями позвоночника и другими проблемами, то в таком случае уж контракт точно не дадут подписать.

Травмы

Также в заключении контракта могут отказать, если у гражданина имеются последствия травм (глубоких ожогов) кожи и подкожной клетчатки, умеренно ограничивающие движения в суставах или значительно затрудняющие ношение военной формы одежды, обуви или снаряжения.

Инфекционные болезни: ВИЧ, гепатит, туберкулёз

Лиц с активными формами туберкулёза дыхательных путей, сопровождающимся выделением бактерий и/или разрушением лёгочной ткани, на контракт тоже не возьмут.

Также Минобороны откажет в подписании людям с агрессивной формой внелёгочного туберкулёза или его генерализованными формами, больным ВИЧ-инфекцией, пациентам с поздними или врождёнными формами сифилиса.

Список всех болезней, с которыми не берут на службу

Список заболеваний, при наличии которых невозможно заключить контракт с Минобороны большой, насчитывает 26 пунктов (пока что). Поэтому для наглядности составили для вас табличку.

Категории годности

Категорию годности призывника устанавливает медицинская комиссия после медосмотра. Выделяют их всего пять:

«А» — годен к военной службе без каких-либо ограничений по роду войск;

«Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями;

«В» — имеются серьёзные проблемы со здоровьем, подлежит призыву только в военное время;

«Г» — эта категория даёт временную отсрочку по состоянию здоровья;

«Д» — при наличии этой категории призывника в армию не берут вообще.

Там ещё есть подкатегории, о них более подробно можно прочесть в нашем материале об осеннем призыве.

Какие медицинские документы и справки нужны

Какие справки собрать, чтобы подтвердить болезнь перед военкоматом?

Для прохождения медосвидетельствования молодому человеку необходимо подготовить определённые документы.

Важно иметь при себе приписное свидетельство, оригинал паспорта, а также медицинские справки, подтверждающие диагноз, если таковые имеются. Кроме того, потребуется предоставить выписки из амбулаторной карты, которые могут содержать информацию о предыдущих обращениях к врачу.

Подготовив все эти документы, молодой человек сможет успешно пройти медкомиссию, по результатам которой ему присвоят категорию годности и вынесут решение, имеет ли он право служить по контракту или нет.

