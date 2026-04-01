Будет ли мобилизация осенью 2026 года: правда и мифы о новой волне Оглавление Обновление правил гражданской обороны: что это значит Будет ли мобилизация осенью 2026 года: короткий ответ Откуда берутся слухи: кто и почему их разгоняет Круглогодичный призыв с 2026 года — это мобилизация? Военные сборы в 2026 году означают подготовку к мобилизации? Электронные повестки и реестр — признак новой мобилизации? Правда ли, что указ о частичной мобилизации 2022 года до сих пор действует Увеличение численности армии означает, что готовится мобилизация? Правда ли, что министр обороны уже объявил мобилизацию на осень Что ждёт призывников осенью 2026? Последние новости о мобилизации: что нужно знать каждому россиянину Частые вопросы о мобилизации осенью 2026 года Когда может начаться мобилизация в России в 2026 году? Будет ли вторая волна мобилизации в октябре 2026 года? Правда ли, что мобилизация начнётся после выборов? Начнётся ли мобилизация вместе с осенним призывом 1 октября? Военные сборы — это скрытая мобилизация? Почему говорят о мобилизации, если власти её отрицают? Главное Росгвардия предложила поправки в приказ о гражданской обороне, включив в него подготовку к мобилизации и военному положению. Разбираем, что это значит. 160065 160065 Когда будет новая мобилизация в России? Что говорят в Кремле и в Минобороны. Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

В июле 2026 Росгвардия решила обновить правила гражданской обороны, впервые включив в них подготовку к угрозам в период мобилизации. Поправки вносятся в приказ 2018 года, который регулирует организацию гражданской обороны в войсках Росгвардии. Далее расскажем, что это значит.

Обновление правил гражданской обороны: что это значит

В июле 2026 предложены поправки в приказ 2018 года, который регулирует организацию гражданской обороны в войсках Росгвардии. Проект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Сейчас в нем говорится о заблаговременной подготовке к защите сотрудников этой федеральной службы, гражданского персонала, работников подведомственных организаций, членов их семей и имущества. После изменений в приказе появится уточнение, что речь идет о подготовке к защите «от опасностей, возникающих в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время».

Также Росгвардия расширит список задач в сфере гражданской обороны. В него добавят эвакуацию военнослужащих — сейчас в документе говорится только о гражданском персонале, работниках и членах их семей.

Согласно пояснительной записке, изменения нужны для приведения приказа в соответствие с законом о гражданской обороне, обновленным в 2025 году. После тех поправок закон стал определять гражданскую оборону как систему подготовки к защите населения от опасностей в период мобилизации, военного положения и военного времени. Прежде речь шла о защите «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях».

Будет ли мобилизация осенью 2026 года: короткий ответ

Сразу отметим — по состоянию на 10 августа 2026 года подтверждений того, что осенью в России начнётся новая волна мобилизации, нет.

Об отсутствии планов на новый набор заявляли представители власти разного уровня. Так, 28 июля 2026 года, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что в связи с активным приходом в ряды ВС РФ добровольцев - за первые шесть месяцев 2026 года около 200 тысяч человек заключили контракты с Минобороны и ещё более 16 тысяч человек поступили в добровольческие формирования - потребности в проведении новой мобилизации нет.

Вместе с ним об этом же в конце июля заявлял и глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а еще весной, 30 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что вопрос новой мобилизации не находится на повестке дня.

Иными словами, на 10 августа 2026 года подтверждений того, что осенью в России начнётся новая волна мобилизации, нет.

Что сказал Дмитрий Медведев о мобилизации 2026. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Откуда берутся слухи: кто и почему их разгоняет

Одним из главных источников слухов о новой волне мобилизации осенью 2026 года является Запад. Именно там в последнее время появляется всё больше и больше заявлений, что в октябре, после выборов в Государственную Думу, власти России объявят мобилизацию. Связывают они это в том числе с принятием разных поправок Госдумой, например, о расширении списка преступлений, осужденные по которым могут заключать контракты с Минобороны.

Помимо европейских лидеров, активно разгоняет слухи о мобилизации в России президент Украины Владимир Зеленский. Уже не раз в различных интервью он уверял своих собеседников, что располагает инсайдами о готовящейся в РФ новой волне мобилизации и даже закрытии госграниц.

Также некоторые телеграм-каналы и прочие медиа в Сети Интернет любят публиковать материалы с кричащими заголовками, связывая любые изменения в системе воинского учета именно с якобы подготовкой к мобилизации. Электронный реестр и круглогодичный призыв - только часть, по их мнению, знаков о том, что власти готовят новый призыв военнослужащих из запаса.

По словам официальных лиц, все эти заявления — не более чем просто способ посеять панику и дестабилизировать общество.

Круглогодичный призыв с 2026 года — это мобилизация?

С 1 января 2026 года обычный призыв на срочную военную службу действительно проводится в течение всего календарного года. Указ президента № 998 предусматривает призыв с 1 января по 31 декабря 2026 года 261 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.

Но круглогодичным стало прежде всего проведение призывных мероприятий. Отправка большинства призывников к месту службы по-прежнему сосредоточена в двух периодах: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Именно начало осеннего периода отправки 1 октября может породить особенно много сообщений о «начавшейся мобилизации». Осенний призыв срочников и мобилизация граждан из запаса — юридически разные процессы.

Таким образом, появление осенью большого числа повесток для призывников само по себе не является свидетельством новой волны мобилизации.

Для наглядности мы составили таблицу, где расписаны все главные различия между призывом и мобилизацией:

Чем мобилизация отличается от призыва. Инфографика Life.ru

Весенний призыв 2026 уже прошёл — он длился с 1 апреля до 15 июля. Сейчас пауза — с 1 октября по 31 декабря 2026 ожидается осенний призыв.

Военные сборы в 2026 году означают подготовку к мобилизации?

Нет. Проведение военных сборов само по себе не означает объявления новой мобилизации.

Военные сборы граждан, находящихся в запасе, проводятся отдельно от мобилизации. Это предусмотренный законодательством механизм подготовки резервистов, который существовал и до 2022 года.

Отдельно на 2026 год президент подписал указ о специальных сборах граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве.

Здесь важно не путать понятия «запас» и «мобилизационный людской резерв». В мобилизационном людском резерве находятся граждане, добровольно заключившие соответствующий контракт. Специальные сборы 2026 года предназначены в том числе для защиты критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения. Сам факт их проведения не равен массовому призыву населения по мобилизации.

Набор контрактников 2026. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Электронные повестки и реестр — признак новой мобилизации?

Нет. Развитие Реестра воинского учёта и электронных повесток действительно меняет взаимодействие граждан с военкоматами, однако эта система используется не только в случае мобилизации.

С 2026 года правила обычного призыва предусматривают круглогодичное проведение призывных мероприятий, а дата явки по повестке для призывника не должна быть позднее 30 дней со дня её размещения в реестре.

Поэтому сообщение в реестре, уведомление о воинском учёте или электронная повестка сами по себе не доказывают начало новой мобилизационной кампании. Смотреть нужно на основание и содержание конкретного документа.

Правда ли, что указ о частичной мобилизации 2022 года до сих пор действует

Указ президента № 647 от 21 сентября 2022 года объявил в России частичную мобилизацию. В его опубликованном тексте нет даты, с которой документ автоматически прекращает действие, а в актуальной правовой базе указ по-прежнему присутствует.

При этом ещё в январе 2023 года Кремль заявлял, что призыв граждан в рамках той мобилизационной кампании завершён, а действие указа сохраняется из-за других содержащихся в нём положений.

Поэтому формула «указ не отменён — значит, новая волна уже идёт» неверна.

Главный критерий — официально подтверждённое решение о возобновлении призыва по мобилизации и его практическая реализация, а не отдельные слухи в Telegram или сам факт существования указа 2022 года.

Увеличение численности армии означает, что готовится мобилизация?

Нет, прямой связи между этими решениями нет.

Установление или увеличение штатной численности Вооружённых сил определяет, сколько военнослужащих должно быть предусмотрено в структуре армии. Оно само по себе не устанавливает способ, которым эта численность будет обеспечиваться.

Личный состав может пополняться за счёт военнослужащих по контракту, срочников, добровольцев и других предусмотренных законодательством механизмов. Поэтому указ об увеличении численности армии нельзя автоматически трактовать как указ о мобилизации.

Правда ли, что министр обороны уже объявил мобилизацию на осень

Нет. В соцсетях распространялся поддельный ролик.

Летом 2026 года появился видеоролик, в котором министр обороны Андрей Белоусов якобы сообщал о частичной мобилизации осенью. Проверка показала, что ролик был создан на основе настоящей видеозаписи другого выступления, а речь министра была подменена.

Поэтому видео или аудио с «экстренным объявлением мобилизации» нужно проверять по первоисточникам, даже если изображение политика выглядит реалистично.

Что ждёт призывников осенью 2026?

С 1 октября по 31 декабря в России пройдёт осенний призыв. Разумеется, это не мобилизация, но есть свои правила.

Уклонение от призыва, неявка в военкомат по повестке без уважительной причины влечёт, за собой последствия:

ограничение выезда из страны после того, как повестка считается вручённой;

ограничение на управление транспортными средствами;

отказ в заключении кредитного договора, договора займа;

пауза в постановке недвижимого имущества на кадастровый учёт или в регистрации прав;

запрет на государственную регистрацию транспортных средств;

запрет на государственную регистрацию в качестве ИП;

запрет на постановку на учёт в налоговом органе физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»;

а ещё возможно получение штрафа.

Так или иначе, если вы гражданин России мужского пола призывного возраста, не имеете медицинских противопоказаний и ещё не проходили срочную службу по призыву, независимо от того, будет объявлена мобилизация или нет, вам нужно следить за тем, не пришла ли вам повестка, и вовремя явиться в военкомат, чтобы избежать неприятных последствий.

Последние новости о мобилизации: что нужно знать каждому россиянину

Эксперты дают разные оценки, но в целом консенсус сводится к тому, что при текущем положении дел острая необходимость в мобилизации отсутствует.

Обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов отмечал, что конфликт трансформировался: сейчас делается ставка на технологии и части беспилотных систем, а не на удержание огромных масс пехоты на переднем крае. Это снижает практическую потребность в масштабном призыве личного состава.

А депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв, задался риторическим вопросом: что будет, если отмобилизовать миллион человек? Он отметил, что для такой массы людей потребуется колоссальная нагрузка на промышленность — нужно обеспечить обмундирование, обучение, вооружение. По его оценке, промышленность к этому пока не готова.

Отдельные аналитики допускают теоретическую возможность мобилизации в будущем — но исключительно как часть сценария при резком изменении обстановки. При этом они подчёркивают, что любые такие решения будут публичными и оформленными по закону.

Так или иначе, на данный момент объективных предпосылок для мобилизации нет, а активность вокруг темы носит скорее информационный характер. Но, как отмечают некоторые аналитики, следить за развитием ситуации всё же стоит — решение всегда принимается исходя из реальной обстановки.

Частые вопросы о мобилизации осенью 2026 года

Когда может начаться мобилизация в России в 2026 году?

Официальной даты новой мобилизации нет. Распространяемая в Сети версия об октябре 2026 года не подтверждена официальным решением.

Будет ли вторая волна мобилизации в октябре 2026 года?

По состоянию на 10 августа 2026 года она не объявлена. Октябрь фигурировал в публикациях со ссылками на анонимные источники, однако даже они сообщали, что окончательного решения не принято.

Правда ли, что мобилизация начнётся после выборов?

Официальных подтверждений нет. Такая версия также происходит из неофициальных сообщений о возможных сценариях.

Начнётся ли мобилизация вместе с осенним призывом 1 октября?

Нет оснований связывать эти события. С 1 октября начинается предусмотренный законом осенний период отправки срочников к месту службы. Это не мобилизация.

Военные сборы — это скрытая мобилизация?

Нет. Военные сборы и мобилизационный призыв являются разными процедурами. Специальные сборы мобилизационного людского резерва в 2026 году также проводятся на отдельном правовом основании.

Почему говорят о мобилизации, если власти её отрицают?

Причина — сочетание нескольких факторов: публикаций со ссылками на анонимные источники, обсуждения потребностей армии, осеннего призыва, военных сборов, изменений законодательства и вирусных публикаций в соцсетях.

Главное

На 10 августа 2026 года новая мобилизация в России на осень не объявлена. Официальная позиция российских властей заключается в том, что необходимости в ней сейчас нет.

Осенью при этом действительно активизируется обычная призывная кампания: основной период отправки срочников начинается 1 октября. Продолжают работать электронные повестки, проходят мероприятия воинского учёта и сборы резервистов. Всё это важно отличать от мобилизации.

Life.ru будет обновлять материал, если появятся новые официальные решения или заявления.

Осенью 2025 года мы уже разбирали похожие слухи. Тогда официальные лица также заявляли, что необходимости в мобилизации нет. Подробнее — в нашем материале.

Авторы Андрей Ананьев