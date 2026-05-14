Кому служить, а кому бежать за справкой? Разбор новых правил призыва в 2026 году
Оглавление
В 2026 году российских призывников ждут серьёзные изменения: призывной возраст повысили до 30 лет, призыв стал круглогодичным, введены электронные повестки через «Госуслуги», а для уклоняющихся — штрафы до 30 000 рублей и запреты на управление авто, кредиты и выезд за границу. Однако для IT-специалистов и студентов МЧС появились новые законные отсрочки.
Призывной возраст повысили до 30 лет
Одним из главных изменений последних лет для призывников стало повышение призывного возраста. Изначально планировалось его равномерное смещение, но в итоге границы расширили. Так, с 1 января 2024 года верхний предел призывного возраста был увеличен с 27 до 30 лет. Нижняя граница — 18 лет — осталась неизменной. Это означает, что в 2026 году призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе и не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.
Круглогодичный призыв: что изменилось с 1 января 2026 года
Ещё одним важным нововведением является круглогодичный формат призыва. Отныне, с 1 января 2026 года, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий проводятся непрерывно в течение всего календарного года. Но важно знать, что сроки отправки призывников в войска остаются в прежнем виде: весной — с 1 апреля по 15 июля, осенью — с 1 октября по 31 декабря.
Электронные повестки и единый реестр воинского учёта
Также с недавнего времени призыв стал более цифровизированным. В 2025 году был запущен единый реестр воинского учёта и стартовало внедрение электронных повесток.
Электронный реестр воинского учёта — это единая база данных, где хранятся сведения о призывниках и военнообязанных гражданах. В нём содержатся ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, прописка, ИНН, СНИЛС, контактный телефон и другие данные.
В 2026 году призывники получают не только бумажные, но и электронные повестки, которые размещаются как раз в реестре воинского учёта (реестрповесток.рф) , а также могут приходить гражданам в их личные кабинеты на «Госуслугах».
Кто имеет право на отсрочку в 2026 году (полный список)
Но не все лица мужского пола обязаны проходить срочную службу. Есть ряд условий, которые дают освобождение или отсрочку от армии. В 2026 году легально не идти на срочную службу имеют право:
- обучающиеся по очной форме в образовательных организациях — на период обучения;
- граждане с заболеваниями, подпадающими под категорию «Г» (временно не годен) — как правило, на срок до шести месяцев с правом переосвидетельствования;
- отцы двух и более детей, а также отцы детей в возрасте до трёх лет;
- отцы детей-инвалидов в возрасте до трёх лет;
- муж беременной вторым ребёнком на 22-недельном сроке и позже;
- служащие в нацгвардии РФ со специальными званиями или получившие высшее образование — на срок службы;
- сотрудники МВД, противопожарной госслужбы, уголовно-исполнительной системы и таможни России (после обучения в вузах перечисленных органов и структур, со специальными званиями и только на период службы).
Полный список оснований для отсрочки закреплён в статье 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Как получить отсрочку без явки в военкомат: новое правило
С конца марта 2026 года получить отсрочку можно и без явки в военкомат. Это стало возможным после подписания премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления правительства от 24.03.2026 № 312. Связано это как раз с реестром воинского учёта.
«При наличии в реестре воинского учёта достаточных сведений, необходимых для принятия призывной комиссией в отношении призывника обоснованного решения об освобождении от исполнения воинской обязанности (призыва на военную службу) или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии», — сказано в постановлении правительства.
В реестре воинского учёта должны быть полные и актуальные данные, подтверждающие право на отсрочку или освобождение. Если информация там не вся или требует уточнения, может потребоваться личная явка в военкомат.
Если право на отсрочку связано с состоянием здоровья, медицинское освидетельствование в военкомате остаётся обязательным.
Инструкция для IT-специалистов: отсрочка через «Госуслуги»
IT-специалисты ещё раньше, уже 2 февраля 2026 года, получили возможность подавать заявление на отсрочку от срочной службы через «Госуслуги». Доступна такая опция только сотрудникам аккредитованных IT‑компаний с высшим образованием по специальности из утверждённого перечня.
Чтобы сделать это, нужно зайти в личный кабинет, найти соответствующую услугу, заполнить данные и отправить заявление — работодатель затем подтверждает информацию, а Минцифры передаёт её в Минобороны.
«Подать заявление нужно один раз. Если сотрудник сменил место работы, то необходимо внести его от нового работодателя — форма будет работать круглый год», — объяснили в министерстве.
Отсрочка для курсантов МЧС
12 мая 2026 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому курсанты вузов МЧС получили право на отсрочку от призыва — она предоставляется обучающимся очно в должности курсанта, зачисленным после колледжа по совпадающему профилю. Отсрочку смогут получить не более 200 человек в год.
МЧС обязано в течение месяца после зачисления направлять в Минобороны списки студентов, а в течение трёх дней после отчисления — списки отчисленных.
Штрафы и временные ограничения для уклонистов
С введением реестра и электронных повесток санкции для уклонистов были ужесточены. Так, в 2026 году штраф за неявку в военкомат без уважительной причины составляет от 10 000 до 30 000 рублей. А за систематическое уклонение от службы может грозить и уголовная ответственность с лишением свободы сроком до двух лет.
Ограничения для призывников
Ещё не так давно был введён перечень временных ограничений, накладываемых на призывника в случае игнорирования им повестки. В 2026 году гражданину дают 30 календарных дней на то, чтобы явиться в военкомат после размещения повестки в реестре. Сразу же вводится ограничение на выезд из страны, а после истечения этого срока вводится ряд других мер:
- ограничение права на управление транспортными средствами и запрет на их регистрацию;
- запрет на регистрацию ИП и самозанятости;
- приостановка кадастрового учёта и сделок с недвижимостью;
- запрет на получение кредитов и займов.
Что делать призывнику сейчас: пошаговая инструкция
Если вы являетесь гражданином призывного возраста, рекомендуем сделать следующее:
- Проверьте свои данные в едином реестре воинского учёта на сайте реестрповесток.рф или через «Госуслуги».
- Если есть право на отсрочку, подготовьте подтверждающие документы и подайте заявление в военкомат (или через «Госуслуги»).
- Если получили электронную повестку, не игнорируйте её — она имеет такую же юридическую силу, как и бумажная.
- При получении повестки явитесь в военкомат в течение 30 дней с даты её размещения в реестре.
Соблюдение всех правил и требований поможет избежать негативных последствий.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Повысили ли призывной возраст до 30 лет окончательно?
Да, повышение призывного возраста до 30 лет — постоянное изменение, которое вступило в силу с 1 января 2024 года.
Отменили ли весенний и осенний призывы?
Нет, отправка призывников в войска сохраняется в прежние сезонные периоды: весной — с 1 апреля по 15 июля, осенью — с 1 октября по 31 декабря. Изменилось только то, что подготовительные мероприятия (медкомиссии, заседания комиссий) теперь проводятся круглогодично.
Что будет, если я не открою уведомление на «Госуслугах»?
Электронная повестка считается вручённой через семь дней после размещения в реестре, даже если призывник не прочитал уведомление.
Какие IT-компании дают отсрочку?
Отсрочка предоставляется IT-специалистам, работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Перечень таких организаций определяется Правительством РФ.
Обязательно ли идти в военкомат, если у меня есть право на отсрочку?
Да, даже при наличии права на отсрочку необходимо явиться в военкомат для подтверждения этого права и подачи соответствующих документов.
Могут ли лишить прав, если я ещё не получал повестку, но состою на учёте?
Нет, ограничения применяются только после получения повестки и неявки в военкомат в установленный срок.
Заключение
Система призыва в 2026 году стала более цифровой и жёсткой в части ответственности. С одной стороны, появились удобства: онлайн-сервисы, возможность подачи документов на отсрочку через «Госуслуги». С другой — усилилась ответственность за уклонение, включая крупные штрафы и временные ограничения. Призывникам важно следить за своим статусом, своевременно подавать документы на отсрочку и не игнорировать повестки.